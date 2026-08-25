La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 25 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 25 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 10: Castelli, Castañaduy, Bernardo De Irigoyen y Espora
Mantenimiento de Subestación
• 8.30 a 12.30:
- Estanislao Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid
Reemplazo de Conductores
- RN 168, E. López, Callejón 3 y Soria
Reemplazo de Conductores
- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Alberti
Reemplazo de conductores
• 9 a 11: Iturraspe, La Salle, Ignacio Crespo y Rosas
Reformas en Subestación
• 9 a 13: avenida Facunado Zuviria, Matheu, Padre Genesio y Estrada
Despeje de Electroductos
• 9.30 a 11.30: avenida Blas Parera, Edmundo Rosas, Malvinas Argentinas y Genaro Silva
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 12: Estado de Israel, Castañaduy, Castelli y Pasaje Santa Fe
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 14: RN 168, Soria, De La Salle y terraplén (La Guardia)
Reformas en Subestación
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: RN 19 desde el kilómetro 4 al 10
Reemplazo de Postes
• 9 a 13: Derqui, Ejército Argentino, Castelli y Buenos Aires
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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