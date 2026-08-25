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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 25 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

25 de agosto 2026 · 07:01hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 25 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 10: Castelli, Castañaduy, Bernardo De Irigoyen y Espora

Mantenimiento de Subestación

• 8.30 a 12.30:

- Estanislao Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid

Reemplazo de Conductores

- RN 168, E. López, Callejón 3 y Soria

Reemplazo de Conductores

- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Alberti

Reemplazo de conductores

• 9 a 11: Iturraspe, La Salle, Ignacio Crespo y Rosas

Reformas en Subestación

• 9 a 13: avenida Facunado Zuviria, Matheu, Padre Genesio y Estrada

Despeje de Electroductos

• 9.30 a 11.30: avenida Blas Parera, Edmundo Rosas, Malvinas Argentinas y Genaro Silva

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 12: Estado de Israel, Castañaduy, Castelli y Pasaje Santa Fe

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: RN 168, Soria, De La Salle y terraplén (La Guardia)

Reformas en Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: RN 19 desde el kilómetro 4 al 10

Reemplazo de Postes

• 9 a 13: Derqui, Ejército Argentino, Castelli y Buenos Aires

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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