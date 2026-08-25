Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 25 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 25 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Castelli, Castañaduy, Bernardo De Irigoyen y Espora

Mantenimiento de Subestación

• 8.30 a 12.30:

- Estanislao Zeballos, Alberti, Estrada y Lamadrid

Reemplazo de Conductores

- RN 168, E. López, Callejón 3 y Soria

Reemplazo de Conductores

- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Alberti

Reemplazo de conductores

• 9 a 11: Iturraspe, La Salle, Ignacio Crespo y Rosas

Reformas en Subestación

• 9 a 13: avenida Facunado Zuviria, Matheu, Padre Genesio y Estrada

Despeje de Electroductos

• 9.30 a 11.30: avenida Blas Parera, Edmundo Rosas, Malvinas Argentinas y Genaro Silva

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 12: Estado de Israel, Castañaduy, Castelli y Pasaje Santa Fe

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: RN 168, Soria, De La Salle y terraplén (La Guardia)

Reformas en Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: RN 19 desde el kilómetro 4 al 10

Reemplazo de Postes

• 9 a 13: Derqui, Ejército Argentino, Castelli y Buenos Aires

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso