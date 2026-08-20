La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 20 de agosto en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 20 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 8 a 12:
-RN 168, De La Salle, Soria y Callejón 3
Mantenimiento
- Colastiné Sur desde RN 168 hasta Club de Caza y Pesca
Mantenimiento
• 8.30 a 12.30: Azopardo, Gaboto, Alberti y Zeballos
Reemplazo de Conductores
• 9 a 11: avenida Facundo Zuviría, French, Padre Genesio y Estrada
Mantenimiento
• 9 a 13: Lamadrid, Rosso, Cristo Obrero y Las Piedras
Reemplazo de Conductores
• 9.30 a 11.30:
- Piedrabuena, Herrera, Acosta y Padre Bunting (Alto Verde)
Mantenimiento de Subestación
- RN 168, E. López, De La Salle y De Petre
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 14: avenida Perón, Juan Del Campillo, Estrada y Pasaje Irala
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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