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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 20 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

20 de agosto 2026 · 07:06hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 20 de agosto en SANTA FE

• 8 a 12:

-RN 168, De La Salle, Soria y Callejón 3

Mantenimiento

- Colastiné Sur desde RN 168 hasta Club de Caza y Pesca

Mantenimiento

• 8.30 a 12.30: Azopardo, Gaboto, Alberti y Zeballos

Reemplazo de Conductores

• 9 a 11: avenida Facundo Zuviría, French, Padre Genesio y Estrada

Mantenimiento

• 9 a 13: Lamadrid, Rosso, Cristo Obrero y Las Piedras

Reemplazo de Conductores

• 9.30 a 11.30:

- Piedrabuena, Herrera, Acosta y Padre Bunting (Alto Verde)

Mantenimiento de Subestación

- RN 168, E. López, De La Salle y De Petre

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: avenida Perón, Juan Del Campillo, Estrada y Pasaje Irala

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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