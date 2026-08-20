Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 20 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 20 de agosto en SANTA FE

-RN 168, De La Salle, Soria y Callejón 3

Mantenimiento

- Colastiné Sur desde RN 168 hasta Club de Caza y Pesca

Mantenimiento

• 8.30 a 12.30: Azopardo, Gaboto, Alberti y Zeballos

Reemplazo de Conductores

• 9 a 11: avenida Facundo Zuviría, French, Padre Genesio y Estrada

Mantenimiento

• 9 a 13: Lamadrid, Rosso, Cristo Obrero y Las Piedras

Reemplazo de Conductores

• 9.30 a 11.30:

- Piedrabuena, Herrera, Acosta y Padre Bunting (Alto Verde)

Mantenimiento de Subestación

- RN 168, E. López, De La Salle y De Petre

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: avenida Perón, Juan Del Campillo, Estrada y Pasaje Irala

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso