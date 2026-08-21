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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 21 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo

21 de agosto 2026 · 07:06hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 21 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y RECREO

SANTA FE

• 9 a 13:

- De La Salle, Quiroga, Carrasco y Rosas

Reemplazo de Poste

- Lamadrid, Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: RN 168, E. López, De La Salle y De Petre

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: avenida Perón, Estrada, Juan del Campillo, Iturraspe y Pasaje Irala

Mantenimiento

• 11 a 13:

- RN168, De La Salle, Pedriel y Lucca

Mantenimiento de Subestación

- General López, Moreno, Chile y Gaboto

Maniobras de reconfiguración

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: RN19, desde el kilómetro 4 al kilómetro 10

Reemplazo de postes

• 9 a 11: Por 4 de enero entre Chile y Neuquén. Afecta zona sur de los Complejos Dos Lagunas y Santomás

Mantenimiento

• 9 a 13: avenbida del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y avenida Luján

Reemplazo de Conductores

RECREO

• 9 a 13: Por Migno entre Iturraspe y Quiroga

Reemplazo de Poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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