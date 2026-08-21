Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 21 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 21 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y RECREO

• 9 a 13:

- De La Salle, Quiroga, Carrasco y Rosas

Reemplazo de Poste

- Lamadrid, Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30: RN 168, E. López, De La Salle y De Petre

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: avenida Perón, Estrada, Juan del Campillo, Iturraspe y Pasaje Irala

Mantenimiento

• 11 a 13:

- RN168, De La Salle, Pedriel y Lucca

Mantenimiento de Subestación

- General López, Moreno, Chile y Gaboto

Maniobras de reconfiguración

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: RN19, desde el kilómetro 4 al kilómetro 10

Reemplazo de postes

• 9 a 11: Por 4 de enero entre Chile y Neuquén. Afecta zona sur de los Complejos Dos Lagunas y Santomás

Mantenimiento

• 9 a 13: avenbida del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y avenida Luján

Reemplazo de Conductores

RECREO

• 9 a 13: Por Migno entre Iturraspe y Quiroga

Reemplazo de Poste

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso