La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 21 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y RECREO
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 21 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Recreo
SANTA FE
• 9 a 13:
- De La Salle, Quiroga, Carrasco y Rosas
Reemplazo de Poste
- Lamadrid, Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30: RN 168, E. López, De La Salle y De Petre
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 14: avenida Perón, Estrada, Juan del Campillo, Iturraspe y Pasaje Irala
Mantenimiento
• 11 a 13:
- RN168, De La Salle, Pedriel y Lucca
Mantenimiento de Subestación
- General López, Moreno, Chile y Gaboto
Maniobras de reconfiguración
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: RN19, desde el kilómetro 4 al kilómetro 10
Reemplazo de postes
• 9 a 11: Por 4 de enero entre Chile y Neuquén. Afecta zona sur de los Complejos Dos Lagunas y Santomás
Mantenimiento
• 9 a 13: avenbida del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y avenida Luján
Reemplazo de Conductores
RECREO
• 9 a 13: Por Migno entre Iturraspe y Quiroga
Reemplazo de Poste
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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