25 de agosto 2026

25 de agosto 2026 · 07:09hs

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 25 de agosto

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UNO Santa Fe

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Trabajo: Buen día para revisar contratos, presupuestos o inversiones a mediano plazo.

Amor: La calma y la paciencia te ayudarán a desactivar una tensión menor en la pareja.

Salud: Prestá atención a tus hábitos de descanso para llegar con energía al fin de semana.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Trabajo: Día óptimo para negociaciones, firmas de documentos y resolución de trámites pendientes.

Amor: Tu carisma y espontaneidad generarán momentos de mucha complicidad en tus vínculos.

Salud: Hacé pausas para despejar la mente y evitar el cansancio visual.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Trabajo: Confiá en tu intuición para tomar una decisión económica que requiere cautela.

Amor: Sentirás la necesidad de refugiarte en el hogar y compartir tiempo de calidad en familia.

Salud: Mantené una alimentación liviana y balanceada para proteger tu sistema digestivo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Trabajo: Tu presencia se destaca en reuniones de trabajo; aprovechá para presentar tus mejores ideas.

Amor: Clima ideal para la pasión y para reencontrar el entusiasmo en las relaciones afectivas.

Salud: Mantenete bien hidratado y cuidá la zona de la garganta.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Trabajo: Tu capacidad de análisis te permitirá detectar un detalle que evitará complicaciones futuras.

Amor: Pequeños gestos de empatía ayudarán a afianzar el diálogo y la armonía diaria.

Salud: Realizá ejercicios de estiramiento para aflojar la tensión acumulada en la espalda.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Trabajo: Excelente jornada para coordinar tareas en grupo y lograr consenso en decisiones difíciles.

Amor: El deseo de equilibrio propiciará encuentros sinceros y momentos de mucha tranquilidad.

Salud: Evitá cargar peso innecesario para resguardar la zona lumbar.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Trabajo: Determinación en alza para destrabar asuntos que venían frenados desde la semana pasada.

Amor: Buen momento para soltar viejos resquemores y consolidar la intimidad en la pareja.

Salud: Canalizá la intensidad del día mediante actividades de meditación o respiración.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Trabajo: Se abren oportunidades para proyectar metas a largo plazo o entablar contactos con el exterior.

Amor: Tu optimismo habitual contagiará buena energía a quienes te rodean.

Salud: Sumá una caminata al aire libre durante las horas de más sol.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Trabajo: Tu constancia y método te permitirán cerrar tratos duraderos y de gran valor.

Amor: Demostrarás tu compromiso a través de la presencia incondicional y el apoyo concreto.

Salud: Priorizá las horas de sueño reparador para mantener tus defensas altas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Trabajo: Surgirán ideas innovadoras que le darán una impronta fresca a tus proyectos habituales.

Amor: Valorarás los espacios de libertad compartida y las conversaciones de fondo.

Salud: Cuidate de las variaciones de temperatura al entrar y salir de espacios cerrados.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)