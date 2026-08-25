Horóscopo del martes 25 de agosto de 2026
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
- Trabajo: Tu iniciativa te permite liderar un proyecto clave; avanzá con decisión pero escuchá a tu equipo.
- Amor: Momento favorable para expresar lo que sentís sin rodeos y afianzar la confianza.
- Salud: Descargá el exceso de energía con una rutina de ejercicios intensa.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
- Trabajo: Buen día para revisar contratos, presupuestos o inversiones a mediano plazo.
- Amor: La calma y la paciencia te ayudarán a desactivar una tensión menor en la pareja.
- Salud: Prestá atención a tus hábitos de descanso para llegar con energía al fin de semana.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
- Trabajo: Día óptimo para negociaciones, firmas de documentos y resolución de trámites pendientes.
- Amor: Tu carisma y espontaneidad generarán momentos de mucha complicidad en tus vínculos.
- Salud: Hacé pausas para despejar la mente y evitar el cansancio visual.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
- Trabajo: Confiá en tu intuición para tomar una decisión económica que requiere cautela.
- Amor: Sentirás la necesidad de refugiarte en el hogar y compartir tiempo de calidad en familia.
- Salud: Mantené una alimentación liviana y balanceada para proteger tu sistema digestivo.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
- Trabajo: Tu presencia se destaca en reuniones de trabajo; aprovechá para presentar tus mejores ideas.
- Amor: Clima ideal para la pasión y para reencontrar el entusiasmo en las relaciones afectivas.
- Salud: Mantenete bien hidratado y cuidá la zona de la garganta.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
- Trabajo: Tu capacidad de análisis te permitirá detectar un detalle que evitará complicaciones futuras.
- Amor: Pequeños gestos de empatía ayudarán a afianzar el diálogo y la armonía diaria.
- Salud: Realizá ejercicios de estiramiento para aflojar la tensión acumulada en la espalda.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
- Trabajo: Excelente jornada para coordinar tareas en grupo y lograr consenso en decisiones difíciles.
- Amor: El deseo de equilibrio propiciará encuentros sinceros y momentos de mucha tranquilidad.
- Salud: Evitá cargar peso innecesario para resguardar la zona lumbar.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
- Trabajo: Determinación en alza para destrabar asuntos que venían frenados desde la semana pasada.
- Amor: Buen momento para soltar viejos resquemores y consolidar la intimidad en la pareja.
- Salud: Canalizá la intensidad del día mediante actividades de meditación o respiración.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
- Trabajo: Se abren oportunidades para proyectar metas a largo plazo o entablar contactos con el exterior.
- Amor: Tu optimismo habitual contagiará buena energía a quienes te rodean.
- Salud: Sumá una caminata al aire libre durante las horas de más sol.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
- Trabajo: Tu constancia y método te permitirán cerrar tratos duraderos y de gran valor.
- Amor: Demostrarás tu compromiso a través de la presencia incondicional y el apoyo concreto.
- Salud: Priorizá las horas de sueño reparador para mantener tus defensas altas.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
- Trabajo: Surgirán ideas innovadoras que le darán una impronta fresca a tus proyectos habituales.
- Amor: Valorarás los espacios de libertad compartida y las conversaciones de fondo.
- Salud: Cuidate de las variaciones de temperatura al entrar y salir de espacios cerrados.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
- Trabajo: La empatía y tu capacidad de escucha te facilitarán el trabajo colaborativo.
- Amor: Sensibilidad a flor de piel; momento óptimo para conectar desde lo emocional y la intuición.
- Salud: Actividades de relajación o contacto con el arte te devolverán la paz interior.