La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 19 de agosto en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 19 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
19 de agosto 2026 · 07:01hs
• 8 a 12: Gorriti, Padre Genesio, 1° de Mayo y Doctor Zavalla
Mantenimiento
• 8.30 a 12.30: Estrada, Lamadrid, Castelli y J.P. López
Reemplazo de conductores
• 9 a 13: Amenábar, Artl, Doctor Zavalla y Arenales
Reemplazo de Postes
• 9.30 a 11.30: Echagüe, Riobamba, Pavón y French
Mantenimiento de Subestación
• 11 a 13: avenida Blas Parera, Edmundo Rosas, Silva y Malvinas Argentinas
Mantenimiento de Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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