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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 19 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

19 de agosto 2026 · 07:01hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 19 de agosto en SANTA FE

• 8 a 12: Gorriti, Padre Genesio, 1° de Mayo y Doctor Zavalla

Mantenimiento

• 8.30 a 12.30: Estrada, Lamadrid, Castelli y J.P. López

Reemplazo de conductores

• 9 a 13: Amenábar, Artl, Doctor Zavalla y Arenales

Reemplazo de Postes

• 9.30 a 11.30: Echagüe, Riobamba, Pavón y French

Mantenimiento de Subestación

• 11 a 13: avenida Blas Parera, Edmundo Rosas, Silva y Malvinas Argentinas

Mantenimiento de Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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