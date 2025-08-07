Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

YPF ya aplica en la ciudad de Santa Fe su política de microprecios: después de 96 horas hay nuevos valores

Desde el 1 de agosto, YPF aplica una nueva política de microprecios en sus combustibles, con variaciones según estación, región y horario. En Santa Fe, los valores cambiaron entre miércoles y jueves, con subas, bajas y precios actualizados en las pizarras

7 de agosto 2025 · 08:10hs
José Busiemi

Desde el 1 de agosto de 2025, YPF, la principal empresa petrolera de Argentina, comenzó a implementar su nueva estrategia de microprecios, un sistema de ajustes dinámicos en el precio de los combustibles que varían según cada estación de servicio, región, franja horaria y niveles de demanda.

Este nuevo modelo deja atrás el concepto tradicional de "aumento generalizado", ya que los precios pueden subir o bajar en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.

Cambios recientes y pizarras actuales en Santa Fe

Así se evidenció en Santa Fe en la noche del miércoles 6 de agosto, cuando se registró una baja en el precio de la diésel e Infinia diésel, pero con el inicio del jueves, los valores volvieron a modificarse: la diésel común subió $7, la Infinia diésel se mantuvo, la nafta súper bajó $7, mientras que la nafta Infinia aumentó $22.

Nuevos precios de combustibles en YPF Santa Fe

Estas son las tarifas actualizadas en las estaciones de servicio YPF de la ciudad de Santa Fe:

  • Nafta Súper: $1.388

  • Nafta Infinia: $1.623

  • Diésel común: $1.407

  • Diésel Infinia: $1.548

¿Qué implica el sistema de microprecios?

La estrategia de microprecios permite a YPF adaptar el valor de los combustibles a las condiciones particulares de cada punto de venta, como la competencia local, el tráfico de vehículos, el horario de carga y la disponibilidad del producto. Este sistema se asemeja a las políticas de precios que ya aplican empresas de transporte aéreo o plataformas digitales.

Santa Fe YPF precios
