Dónde es la vacunación contra la gripe y la neumonía esta semana en la ciudad de Santa Fe

La campaña de vacunación de la Municipalidad de Santa Fe y el Ministerio de Salud de la provincia atenderá a la población de riesgo y a los mayores de 65 años

17 de agosto 2025 · 12:26hs
El operativo de vacunación de adultos mayores contra la gripe y la neumonía, sigue en marcha en Santa Fe. Se trata de una campaña gratuita e itinerante que recorrerá distintos espacios públicos para cumplir con este fin. La carpa sanitaria se trasladará a distintos espacios públicos de la ciudad, hasta completar la meta de llegar a toda la población destinada.

Esta semana, el dispositivo estará presente en el Rectorado de la UNL, en la Escuela N.º 21 “Pedro de Vega”, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y en Plaza Pompeya.

Cronograma de vacunación

El cronograma para la semana que comienza se desarrollará de la siguiente manera:

  • Lunes 18: Rectorado de la UNL (Bv. Pellegrini 2750), de 10 a 17.
  • Martes 19: Escuela N° 21 “Pedro de Vega”, 1.° a 6.° grado (Matheu 350), de 11 a 14.
  • Jueves 21: Facultad de Ciencias Económicas de la UNL (Moreno 2557) de 10 a 17.
  • Viernes 22: Plaza Pompeya (Programa Santa Fe Barrio × Barrio), de 14 a 16.

Este programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia, busca aumentar la cobertura de vacunación contra la gripe y la neumonía en adultos, especialmente en grupos de riesgo. La intención es vacunar al menos al 70% de los mayores de 65 años y alcanzar la inoculación de al menos 50% de los adultos menores de 65 años con factores de riesgo, en las zonas seleccionadas.

Los interesados deberán acercarse con su DNI. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

