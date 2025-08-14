La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita en la mayoría de las provincias: qué pasa en Santa Fe

El Ministerio de Salud de la Nación informó que la vacuna seguirá aplicándose gratis solo en las zonas endémicas del país

La vacuna contra la fiebre amarilla solo se aplicará de manera gratuita en zonas endémicas

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó este miércoles que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de manera gratuita únicamente en las zonas endémicas del país dentro de las cuales no se encuentra la provincia de Santa Fe .

La repartición nacional indicó en su comunicado que quienes viajen al exterior por turismo podrán vacunarse en los centros privados habilitados pagando por la misma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MinSalud_Ar/status/1955658352375251065&partner=&hide_thread=false LA SALUD PÚBLICA DEBE PROTEGER A QUIENES MÁS LO NECESITAN, NO SER UN SUBSIDIO A QUIENES VIAJAN AL EXTERIOR



El Ministerio de Salud ha resuelto que a partir de hoy, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de manera gratuita únicamente en las zonas endémicas del país.



“Esta medida busca garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sanitarias reales de la población argentina”, indicó el ministerio a cargo de Mario Lugones.

“La salud pública debe proteger a quienes más lo necesitan, no ser un subsidio a quienes viajan al exterior”, agregó la comunicación oficial.

Además, se explicó que “los recursos existen y se están orientando hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud”.

Las únicas seis provincias que continuarán teniendo la vacuna contra la fiebre amarilla de manera gratuita son Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.