La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, interrumpirá el servicio este lunes 18 de agosto en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Corresponden al lunes 18 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
18 de agosto 2025 · 07:20hs
• 8 a 12 en la zona de: J. M. Gutiérrez, Gorostiaga, Alvear y Lavalle.
• 8.30 a 12.30 en la zona de:
- Pedro Díaz Colodrero, Regis Martínez Mitre y Vélez Sarsfield
- Regis Martínez, Ruperto Godoy, Avellaneda y avenida Almirante Brown
• 9.30 a 13.30 en la zona de: Larrea, Callejón Aguirre, Aguado y avenida Facundo Zuviría
*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
