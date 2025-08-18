Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Corresponden al lunes 18 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

18 de agosto 2025 · 07:20hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, interrumpirá el servicio este lunes 18 de agosto en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: J. M. Gutiérrez, Gorostiaga, Alvear y Lavalle.

• 8.30 a 12.30 en la zona de:

- Pedro Díaz Colodrero, Regis Martínez Mitre y Vélez Sarsfield

- Regis Martínez, Ruperto Godoy, Avellaneda y avenida Almirante Brown

• 9.30 a 13.30 en la zona de: Larrea, Callejón Aguirre, Aguado y avenida Facundo Zuviría

*En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Empresa Provincial de la Energía Santa Fe
