La ciudad de Santa Fe está bajo alerta por tormentas fuertes que se espera lleguen en la noche de este lunes

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta que abarca a los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo en la provincia de Santa Fe. " El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", asì informó el organismo.

El comienzo de lunes e n la ciudad de Santa Fe fue con cielo cubierto, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.2º y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y si bien se observa la persistencia de un sistema de alta presión en la región, con aportes de aire relativamente frío y húmedo en superficie y flujos cálidos en altura, la configuración que deberían estar adoptando las masas de aire en los próximos días, debería generar una inestabilización general del sistema y con ello la posibilidad de lluvias de variadas intensidades entre últimas horas de hoy, mañana martes y primeras del miércoles, no descartándose algunos eventos más intensos o tormentas aisladas . Respecto de las temperaturas , mantienen un comportamiento en rangos muy acotado no observándose variaciones muy importantes respecto a los valores de los últimos días, sobre todo en las máximas . P

Martes con cielo parcialmente cubierto a cubierto con condiciones algo inestables a inestables y posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos de mayor intensidad o tormentas aisladas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 12º y descenso de las máximas, 17º. Vientos moderados predominando del sector este/sureste, cambiando a moderados o regulares por momentos del oeste/suroeste hacia la tarde.

En tanto el miércoles se espera una jornada con cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse a lo largo del día. Condiciones inestables y tendencia a mejorar durante el transcurso de la jornada. Temperaturas con poco cambio de la mínima, 11º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos moderados a regulares predominando del sector suroeste.

Por último, jueves mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 21º. Vientos leves del sector oeste/noroeste, cambiando de leves a moderados del noreste.

