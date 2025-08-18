Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La ciudad de Santa Fe está bajo alerta por tormentas fuertes que se espera lleguen en la noche de este lunes

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

18 de agosto 2025 · 07:48hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta que abarca a los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo en la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", asì informó el organismo.

Pronóstico extendido

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo cubierto, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.2º y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y si bien se observa la persistencia de un sistema de alta presión en la región, con aportes de aire relativamente frío y húmedo en superficie y flujos cálidos en altura, la configuración que deberían estar adoptando las masas de aire en los próximos días, debería generar una inestabilización general del sistema y con ello la posibilidad de lluvias de variadas intensidades entre últimas horas de hoy, mañana martes y primeras del miércoles, no descartándose algunos eventos más intensos o tormentas aisladas. Respecto de las temperaturas, mantienen un comportamiento en rangos muy acotado no observándose variaciones muy importantes respecto a los valores de los últimos días, sobre todo en las máximas. P

Martes con cielo parcialmente cubierto a cubierto con condiciones algo inestables a inestables y posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos de mayor intensidad o tormentas aisladas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 12º y descenso de las máximas, 17º. Vientos moderados predominando del sector este/sureste, cambiando a moderados o regulares por momentos del oeste/suroeste hacia la tarde.

En tanto el miércoles se espera una jornada con cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse a lo largo del día. Condiciones inestables y tendencia a mejorar durante el transcurso de la jornada. Temperaturas con poco cambio de la mínima, 11º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos moderados a regulares predominando del sector suroeste.

Por último, jueves mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 21º. Vientos leves del sector oeste/noroeste, cambiando de leves a moderados del noreste.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

Santa Fe ciudad alerta Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
#ModoVacuna: la campaña de vacunación itinerante esta semana en Santa Fe

Dónde es la vacunación contra la gripe y la neumonía esta semana en la ciudad de Santa Fe

La Policía de Santa Fe está capacitando a los agentes para el uso de las pistolas Taser

Santa Fe comenzó la formación de policías en el uso de las pistolas Taser

YPF: los nuevos precios de los combustibles en la ciudad de Santa Fe

YPF y los microprecios: después de 48 horas hubo cambios en los precios de los combustibles en la ciudad

el imusa realizara castraciones masivas en barrio pompeya

El Imusa realizará castraciones masivas en barrio Pompeya

Lo último

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Último Momento
Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Ovación
Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Travaglini: El Rugby Championship no existirá más

Travaglini: "El Rugby Championship no existirá más"

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"