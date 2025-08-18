Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón, pendiente el duelo entre Defensores Unidos y Defensores de Belgrano

Defensores Unidos visitará a Defensores de Belgrano, desde las 15.30, con el objetivo de sumar de a tres y ponerse a ocho de la línea de Colón.

18 de agosto 2025 · 07:57hs
La mirada de Colón este lunes no estará puesta únicamente en su propia recuperación futbolística. En paralelo, el club del barrio Centenario estará muy atento a lo que ocurra en el Bajo Núñez, donde Defensores Unidos visitará a Defensores de Belgrano por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional.

El interés sabalero radica en la tabla del descenso. Actualmente, el equipo de Zárate se encuentra diez puntos por debajo de Colón, pero una victoria esta tarde podría achicar la brecha a ocho, intensificando la presión en la recta final del campeonato.

El CADU atraviesa un momento de levantada: lleva cuatro partidos sin derrotas, con tres empates y un triunfo, y en su última presentación igualó sin goles frente a Chacarita en Villa Fox. Con ese envión, buscará sorprender como visitante para seguir alimentando sus ilusiones de permanencia.

Los elegidos en Defensores Unidos

El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio Juan Pasquale, con arbitraje de Gastón Monsón Brizuela. Para este compromiso, el entrenador Santiago Davio apostaría por la misma formación que enfrentó al “Funebrero”: Mauricio Aquino; Juan Cruz Argüello, Federico Marchesini, Facundo Rassol, Luis Olivera; Benjamín Ortiz, Sebastián Sánchez, Enzo Trinidad, Juan Martín Rocca; Martín Giménez y Alejandro Toledo.

Los suplentes citados son: Eric González, Nahuel Basualdo, Facundo Laumann, Martín Caballo, Tomás Ferreyra, Santiago Patroni, Lautaro Ceratto, Rodrigo Juárez y Diego Aguirre.

Mientras tanto, en Santa Fe, Colón seguirá expectante. El resultado que se registre en el Bajo Núñez puede tener un impacto directo en la lucha por la permanencia y marcar aún más la presión sobre el equipo rojinegro, que transita un momento deportivo delicado y sabe que cada punto vale oro en la batalla por no descender.

