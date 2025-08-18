El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

El 6 de septiembre se pondrá en marcha la segunda etapa de los campeonatos la Liga Santafesina. En el ascenso, habrá diez elencos en la Zona Campeonato y la misma cantidad en la Repechaje.

El Torneo Clausura de Primera A comenzará el 6 de septiembre y se jugará bajo dos zonas.

Se terminó el Apertura Griselda Weimer de la Segunda División de la Liga Santafesina, en tanto que el próximo fin de semana podría terminarse el Apertura Marcos Méndez, salvo que dos o tres equipos igualen en puntos y haya que jugar para desempatar y definir al campeón. Mientras tanto desde la secretaría de torneos de la Liga Santafesina se estableció cuándo comenzarán los siguientes certámenes en ambas categorías.

Por el lado de la Primera División A, el torneo Clausura comenzará el próximo 6 de septiembre, más allá de lo que ocurra con la definición del actual Apertura, donde Colón de San Justo, Sanjustino y Sportivo Guadalupe mantienen, en mayor o menor medida, chances de alzarse del título.

En este sentido, el segundo torneo del año mantendrá el formato compuesto: Habrá sistema de liguilla con dos zonas en la etapa regular, diez fechas en cada una, y luego para definir al campeón, el modo será de mata-mata hasta el final.

- Primera fase: Se jugarán dos zonas, “A” y “B”, de once equipos cada una, a una sola rueda de partidos en la modalidad todos contra todos. Se disputarán once fechas de diez encuentros cada una – cinco en cada zona, más un interzonal entre los equipos previamente emparejados, que serán prioritariamente los clásicos rivales.

Las Flores.jpg Las Flores es el campeón del Apertura, e integrará la Zona Campeonato en el Clausura del ascenso.

Las ubicaciones de los equipos en las zonas se realizan tal lo acordado en las reuniones de Consejo Directivo con fechas 23/01/2025 y 30/01/2025; el equipo que finalice en primera posición en el Campeonato Apertura 2025 “Marcos Méndez” ocupa la posición 1 (uno) en Zona A por lo que su clásico rival o equipo emparejado ocupa la posición 1 (uno) en Zona B, luego en posición 2 (dos) de la Zona B se coloca al equipo que finalice Segundo (si este no es el emparejado del Primero, en este caso se pasaría al Tercero) ocupando la posición 2 (dos) en Zona A su clásico rival o emparejado, repitiéndose esto hasta conformar las Zonas. Las localías del partido interzonal serán las opuestas a las que se dieron en el mismo encuentro, en desarrollo del Torneo Apertura 2025 “Marcos Méndez”.

- Primera fase eliminatoria:

Finalizada la Primera Fase, clasifican en cada Zona del 1° (primero) al 6° (sexto) pasando directamente a 4tos de Final el 1° (primero) y 2° (segundo) de cada Zona, resto se definirá en un partido único, siendo local el equipo mejor clasificado en su Zona.

- Cuartos de Final: Los equipos ganadores de los partidos de Primera Fase, disputarán la Fase de Cuartos de Final, en un partido único, siendo local el equipo mejor clasificado en la Tabla de Fase de Grupos

- Semifinal: Los equipos ganadores de los partidos de Cuartos de Final, disputarán la Fase Semifinal, en un partido único, siendo local el equipo mejor clasificado en Tabla de Fase de Grupos

- Final: Los ganadores de los partidos Semifinal clasifican a la Final del Torneo Clausura, que se disputará en cancha neutral, haciendo las veces de local el equipo finalista mejor clasificado en la Tabla de Fase de Grupos. El ganador del encuentro Final se consagrará Campeón del Torneo Clausura.

En el Torneo Clausura de Primera B

Este sábado el Club Atlético Las Flores II se consagró en el Apertura Griselda Weimer y la defensa del título en el torneo Clausura comenzará el 6 de septiembre, competencia que se dividirá en dos: Los 10 primeros irán a la Zona Campeonato, mientras que los segundos 10 jugarán la Zona Repechaje.

Zona Campeonato: Las Flores, Santa Fe, Nuevo Horizonte, Deportivo Santa Rosa, Belgrano, Banco Provincial, San Cristóbal, Floresta, El Cadi y Defensores de Alto Verde

Zona Repechaje: Atenas, Los Canarios, El Pozo, Los Juveniles, Loyola, Los Piratitas, Deportivo Agua, Atlético Arroyo Leyes, Don Salvador y Defensores de Peñaloza.

Los equipos que participen de la Zona Campeonato sumarán puntos en la tabla general, no así los equipos de la Zona Repechaje. Los primeros 6 (seis) equipos de la Zona Campeonato junto con los primeros 2 (dos) de la Zona Repechaje jugarán el Octogonal Final.

-Octavos de final: Se ubican del 1 (uno) al 8 (ocho) de acuerdo a las posiciones en la cual terminaron sus respectivas Zonas, teniendo en cuenta que los equipos de la Zona Repechaje tendrán el número 7 (siete) el primero y el numero 8 (ocho) el segundo. Se disputa a un solo partido siendo local el mejor ubicado en el torneo Clausura sin tener alguna otra ventaja, en caso de haber empate en los 90 minutos se definirá por tiros desde el punto del penal.

Cuartos de final, concluidos los mismos, las Semifinales se disputarán de la misma manera enfrentándose el mejor ganador contra el peor ganador de acuerdo al posicionamiento del Torneo Clausura y enfrentándose los dos restantes.

Ascenso Nro. 1: Resulta de una Final entre el Campeón de Torneo Apertura con el Campeón del Octogonal. Se disputará en cancha Neutral a un solo partido y en caso de empate se definirá por tiros desde el punto del penal.

Ascenso Nro. 2: Resulta de una Final entre el Perdedor de la final por el Primer ascenso enfrentando al primero en la tabla general exceptuando los dos equipos que disputaron la final por el primer ascenso.

Si se repitiera el Campeón del Torneo Apertura y el Campeón del Octogonal se jugará una final entre los dos equipos mejor ubicados en la tabla general, exceptuando el recién ascendido.