Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

En una final emocionante Argentina se impuso por 22-17 ante Uruguay y se consagró campeón en los II Juegos Panamericanos Asunción 2025.

18 de agosto 2025 · 08:11hs
Los Pumas 7’s se quedaron con el oro en Asunción del Paraguay.

En una final emocionante, que se definió en tiempo extra, Argentina se impuso por 22-17 ante Uruguay y se consagró campeón en los II Juegos Panamericanos Asunción 2025

Con un andar arrollador, el seleccionado argentino masculino de rugby seven se adjudicó la medalla de oro en los II Juegos Panamericanos Junior, en el torneo de este deporte que culminó hoy en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, al vencer en la final a Uruguay por 22 a 17, con 12 tantos de Sebastián Dubuc y 10 de Juan Patricio Batac.

En su camino a la final, por la mañana, en semifinales, Argentina había superado a Chile por 26 a 5. Mateo Fosatti anotó 12 tantos; Sebastián Dubuc, 7; Agustín García Herdt, 5 y Bautista Lescano, 2.

Integraron el plantel campeón Manuel Domnanovich, Danilo Ghisolfi, Valentín Maldonado, Juan Patricio Batac, Jerónimo Sorondo, Agustín García Herdt, Sebastián Dubuc, Juan Ignacio Carreras, Bautista Lescano, Mateo Fossati, Luca Corleto y Valentino Rebuffi.

Argentina vencieron en tiempo extra a Uruguay por 22 a 17, y de esta manera se aseguraron un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En la jornada inicial, el equipo conducido por Augusto Gómez Alustiza se adjudicó el Grupo A con 3 victorias:

51-7 a Bermudas (tries de Jerónimo Sorondo x2, Sebastián Dubuc, Juan Ignacio Carreras, Danilo Ghisolfi y Juan Patricio Batac)

56-0 a Trinidad y Tobago (tries de Agustín García Herdt x2, Sebastián Dubuc x2, Danilo Ghisolfi, Juan Patricio Batac, Juan Ignacio Carreras y Jerónimo Sorondo). 28-05 a Paraguay (tries de Mateo Fossati x2, Juan Batac y Sebastián Dubuc).

En la segunda jornada, el seleccionado nacional derrotó 26-5 a Chile con tries de Mateo Fossati (2), Sebastián Dubuc y Agustín García Herdt. En la Final, para el triunfo por 22-17 ante Uruguay , anotaron Sebastián Dubuc (2) y Juan Patricio Batac. Con estos resultados, ganaron la medalla de oro invictos con 5 victorias, 183 puntos a favor y sólo 34 en contra.

Cómo les fue a Las Yaguaretés

Por su lado, Las Yaguaretés realizaron una etapa de grupos que se saldó el sábado con dos victorias ante Colombia (14-7) y Jamaica (62-0), y una derrota ante Canadá (12-22). El domingo, en tanto, el seleccionado femenino cayó en un igualado encuentro de semifinales ante los Estados Unidos por 12-19, y en el partido por el bronce fue superado nuevamente por su par de Canadá (24-0). De esa manera, se quedaron con el cuarto lugar de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

