Elecciones 2025: el peronismo aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

El PJ plasmó la unidad en tiempo de descuento. En LLA apostaron por referentes jóvenes y Provincias Unidas anotó a todos los partidos de la coalición de gobierno en la provincia

Santa Fe renovará nueve de sus 19 bancas en Diputados de la Nación en el próximo turno en las urnas.

El peronismo provincial aportó suspenso al cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre próximo , previsto para la medianoche de este domingo, y al límite logró erigir una nómina de unidad, mientras sus principales rivales en las urnas, el frente Provincias Unidas y La Libertad Avanza (LLA), definieron sus postulaciones en tiempo y forma . En ese marco, Santa Fe renovará nueve de sus 19 bancas en Diputados .

En total, 17 espacios estaban en condiciones de presentar nóminas: seis alianzas y once partidos políticos. Los comicios legislativos nacionales definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras baja y alta durante los próximos dos años . Se elegirán —por primera vez con boleta única de papel— 24 senadores y 127 diputados.

Tensión en el peronismo

La particularidad de este año es que no se realizan elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) a nivel nacional. Una decisión que, en Santa Fe, complicó el armado del PJ.

Es que, temprano, la lista con el sello de Fuerza Patria —y el aval del justicialismo santafesino— iba a ser encabezada por Agustín Rossi (La Corriente +). El sector que encarnan los senadores provinciales del peronismo, que controla el partido, mantuvo firme su propuesta de que el exdiputado y otrora funcionario nacional lidere la grilla.

Pero desde el mediodía fue tomando fuerza la chance de conformar una lista comandada por la actual diputada nacional Florencia Carignano (La Cámpora), seguida por su par Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Soledad Brunetti (afín al massista Diego Giuliano). También se especuló con un casillero clave para Ciudad Futura. La idea era jugar por afuera de la estructura partidaria y con un nombre a definir (Principios y Valores aportaría el andamiaje).

image Desde un principio, Agustín Rossi se anotó en la carrera hacia la Cámara baja. Foto: Archivo / La Capital.

Esta movida era acicateada por la expresidenta Cristina Kirchner y Sergio Massa (Frente Renovador, FR). Rossi, a su vez, aseguró que las puertas de la unidad seguirían abiertas hasta la medianoche. Aunque en el medio hubo cruces por los nombres a sumar a la lista del exlegislador.

Entonces, a través de Vamos, el bloque de los intendentes y presidentes comunales del PJ —que siempre instó a la unidad—, comenzó a gestarse una nómina que vio la luz sobre las 22: el primer lugar es para Caren Tepp (Ciudad Futura), acompañada por Rossi, Alejandrina Borgatta (La Cámpora), Oscar “Cachi” Martínez (FR), María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Pablo Corsalini (alcalde de Pérez).

En la previa, y ante un escenario de convulsión, el perottismo finalmente desistió de ir a las urnas en octubre. El diputado nacional Roberto Mirabella oficializó la decisión de bajar su candidatura, pese a tener un partido y un frente a disposición, a través de una carta.

“La falta de una convocatoria amplia desordenó el proceso y sólo se discutieron nombres en base a posicionamientos que venían de Buenos Aires. No queremos participar de eso y sumar elementos de conflicto”, deslizaron a La Capital entre las filas perottistas. El sector de los intendentes y presidentes comunales peronistas (Vamos) mantuvo su apuesta a una nómina de unidad.

La apuesta de LLA de Santa Fe

A media tarde, LLA de Santa Fe oficializó su lista de candidatos que, La Capitaladelantó días atrás, no quedó encabezada por Romina Diez sino por Agustín Pellegrini, uno de los operadores más allegados a la jefa del partido en la provincia y actual diputada, y cultor del perfil bajo. Toda una apuesta a la tracción que puedan ejercer la figura del presidente Javier Milei y el sello violeta.

A Pellegrini lo acompañan Yamile Tomassoni (titular de la Región Centro de la Ansés), Juan Pablo Montenegro (jefe de la Región Litoral de ese organismo y apoderado del espacio político), Valentina Ravera, Germán Pugnaloni (referenciado en la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich), Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

image (31).jpg Romina Diez, Agustín Pellegrini y Karina Milei. Foto: Archivo / La Capital.

Diez (de vínculo muy estrecho con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei) no estuvo de acuerdo con ocupar el primer lugar de la grilla ya que, en caso de ser electa, debería decidir si continúa con los dos años de mandato que le quedan o si renuncia y vuelve a asumir en Diputados.

Para la diputada también era clave proyectar a otros dirigentes de LLA de Santa Fe hacia la Cámara baja, privilegiando el perfil de “propios” -y jóvenes- antes que su grado de conocimiento. Diez, por su parte, se preserva de cara a otros objetivos a fijar por el partido violeta, incluso para el turno electoral de 2027.

Provincias Unidas, es con todos

Provincias Unidas, en tanto, había picado en punta en la resolución de su la lista de postulantes, que es encabezada por la vicegobernadora Gisela Scaglia (PRO), seguida por Pablo Farías (Partido Socialista, PS), Melina Giorgi (UCR), Rogelio Biazzi (Creo, espacio liderado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin), Natalia Corona (PDP), Fabián Peralta (GEN), Nadia Doria (UNO), Jorge Paladini (Hacemos) y Betina Florito (ERF).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1957216151991194068&partner=&hide_thread=false ¡Hola Santa Fe!

Más unidos que nunca, vayamos juntos a defender nuestra provincia y a cuidar lo que nos pertenece.

Lo vamos a hacer con un gran equipo, con el corazón puesto en nuestro interior productivo.@maxipullaro @pablogfarias @MeliGiorgi2 pic.twitter.com/9XosxCpnnE — Gisela Scaglia (@GiScaglia) August 17, 2025

En una apuesta fuerte, el gobernador Maximiliano Pullaro ubicó a su segunda en la grilla del flamante espacio que empujan los mandatarios provinciales. Y encolumnó a todos los integrantes de Unidos, la alianza al mando de la Casa Gris, detrás de la proyección nacional.

Más componentes de la oferta electoral

Paralelamente, el partido Igualdad y Participación confeccionó una nómina que abren Agustina Donnet (exdiputada provincial) y Damián Verzeñassi (médico y reconocido ambientalista).

El diputado provincial Carlos del Frade encabeza la grilla del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), flanqueado por Gabriela Sosa y Luciano Vigoni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabyNegraSosa/status/1956810454527094875&partner=&hide_thread=false Por la recuperación de lo nuestro, en defensa de la igualdad, la justicia social y la soberanía. Contra el saqueo y el odio que gobiernan.

Con orgullo, junto a Carlos del Frade y Lucho Vigoni al Congreso Nacional pic.twitter.com/xUgrLXKQi3 — Gaby Sosa (@GabyNegraSosa) August 16, 2025

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) presentó un lista que lidera Franco Casasola (docente), junto a Carla Deiana, quien fuera candidata a constituyente en la última elección provincial.

La alianza integrada por la Ucede, Unir y Unión Celeste y Blanco había sido anotada como Avanza Libertad, pero los apoderados de LLA impugnaron esa denominación. La Justicia con competencia electoral ordenó renombrar la coalición, que tenía como posible primer candidato al diputado nacional Gabriel Chumpitaz, quien en abril pasado rompió con la bancada del PRO y armó un monobloque.

Otros frentes y partidos inscriptos eran Movimiento al Socialismo, Coalición Cívica-ARI, Movimiento Independiente Renovador, Nuevas Ideas, FE, Compromiso Federal, Republicanos Unidos, Autonomista y Política Obrera. En las próximas horas la oferta electoral santafesina quedará expuesta a pleno.

• LEER MÁS: Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe