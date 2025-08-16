Uno Santa Fe | Policiales | prófugo

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Sucedió durante un control callejero realizado por oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino en el barrio Centenario. La fiscalía de Flagrancia ordenó identificarlo con su prontuario policial y resolver durante la jornada de este sábado su situación procesal.

16 de agosto 2025 · 10:48hs
El viernes por la mañana, durante los patrullajes intensivos que realiza el Comando Radioeléctrico capitalino en los barrios del extremo sur de la ciudad de Santa Fe, los oficiales observaron, en inmediaciones de la esquina de Zavalía y Colón, que un hombre, al advertir la presencia del patrullero, giró 180 grados y volvió sobre sus pasos.

El intento de esquivar el control policial puso en aviso a los agentes de una posible anomalía. Descendieron del móvil, lo identificaron y comprobaron que presentaba pedido de captura activo desde 2016, como presunto autor de una tentativa de homicidio.

El procedimiento se realizó a la vista de los vecinos del barrio Centenario, que se convirtieron en testigos involuntarios de la aprehensión.

Tras la consulta con un operador de la central de emergencias 911, y mediante la verificación de su identidad y número de DNI, surgió que el detenido contaba con un pedido de captura activo como presunto autor del delito de homicidio, en un hecho ocurrido el 18 de octubre de 2016.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, fuera identificado y se estableciera su situación procesal en relación con el pedido de captura activo registrado en su prontuario policial.

