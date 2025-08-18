Uno Santa Fe | Ovación | Giordanino

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

La santafesina Candela Giordanino finalizó en la novena ubicación en los 10km disputados en Encarnación por los Juegos Panamericanos Junior.

18 de agosto 2025 · 08:08hs
En el desarrollo de la jornada única de aguas abiertas la delegación nacional enfrentó con valor el desafiante frío de la playa San José de la ciudad de Encarnación en el marco de los segundos Juegos Panamericanos Junior y donde finalizó su participación. La carrera se extendió por 1.260 metros en el primer circuito y 1.243 m de la segunda a la séptima vuelta, y por 1.282 metros en el último recorrido.

La nadadora santafesina Candela Giordanino cumplió una buena performance en lo que fue su participación en la prueba de aguas abiertas en Encarnación, sede de la competencia válida por los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La ex nadadora del Club Unión de Santa Fe, actualmente radica en Gremio de Porto Alegre, culminó entre las diez mejores de la prueba que tuvo como ganadora a una brasilera, Cibelle Eichelberger, seguida por la ecuatoriana Ana Victoria Abad Cedeño y por la mexicana Paulina Alanis Hernández.

Es importante destacar que la ganadora, es compañera y amiga de Giordanino, ya que comparten el mismo club, que es el Gremio Náutico Unao, y que fue la ganadora del prepanamericano realizado en el mes de mayo próximo pasado que se desarrolló en Medellín, Colombia.

En dicha prueba, en Guatapé, Giordanino había logrado medalla de plata, y ahora la que lo hizo fue una ecuatoriana Ana Abad, la mexicana Paulina Susej Alanis Hernández, volvió a ser tercera al igual que en el certamen en territorio cafetero.

Martina Contreras y Candela Giordanino ocuparon el sexto y el noveno puesto, respectivamente, en la prueba de aguas abiertas de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que, sobre 10 kilómetros, se realizó en aguas de la playa San José, de la ciudad de Encarnación.

La mendocina Contreras empleó un tiempo de 2:01:54.3, mientras que la santafesina Giordanino cronometró 2:07:01.2. Las medallistas, en esta competencia, fueron la brasilera Cibelle Eichelberger (oro, 2:01:14.7), la ecuatoriana Ana Abad (plata, 2:01:17.8) y la mexicana Paulina Alanis (bronce, 2:01:32.1).

Mala jornada para el cordobés Tomás Rodríguez

El cordobés Tomás Rodríguez, en tanto, no pudo terminar la competencia masculina, sobre la misma distancia. El mexicano Paulo Strehlke (oro, 1:50:01.5) y los brasileros Matheus de Freitas (plata, 1:50:05.7) y Leonardo Brandt (bronce, 1:53:03.3) fueron quienes subieron al podio para recibir sus medallas.

En el apartado de caballeros las condiciones no favorecieron al nadador cordobés encaró la prueba a primera hora de la mañana cuando la temperatura ambiente oscilaba entre los 18.1º, tope que, por el reglamento de la competencia, impidió a los nadadores utilizar el traje de neopreno para compensar el frío que debieron encarar.

El argentino no fue el único en retirarse de la prueba debido a la gélidas condiciones del mar, quien abandonó, en la vuelta número cuatro, por un ataque de hipotermia, ya que también lo sufrió venezolano Sergio Ybarra, oriundo del estado Yaracuy.

Es importante señalar que acompañaron a los nadadores argentinos, Candela Giordanino (Santa Fe), Martina Contreras (Mendoza) y Tomás Rodríguez (Córdoba), los entrenadores Cristhian Primón de Libertad de San Jerónimo Norte y Diego Garbarino de Unión de Santa Fe, el kinesiólogo Nicolás Ciampoli y la delegada Yanina Primón, que además es la presidenta de la Federación Santafesina de Natación.

