Talleres tiene prohibido fallar ante San Martín (SJ) en Córdoba Talleres recibirá a San Martín (SJ), desde las 21, en el Mario Alberto Kempes, en procura de sumar tres puntos clave para salir del fondo de la tabla. Por Ovación 18 de agosto 2025 · 08:03hs

Talleres y San Martín de San Juan chocan este lunes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se podrá ver por TNT Sports.

Ambos equipos vienen de sufrir una derrota y llegan tras dos partidos consecutivos sin victorias. Probables formaciones de Talleres vs San Martín de San Juan Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Matías Galarza; Rick, Rubén Botta y Luis Sequeira; Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez. San Martín (SJ): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leandro Romagnoli.