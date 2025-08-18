Uno Santa Fe | Ovación | Talleres

Talleres tiene prohibido fallar ante San Martín (SJ) en Córdoba

Talleres recibirá a San Martín (SJ), desde las 21, en el Mario Alberto Kempes, en procura de sumar tres puntos clave para salir del fondo de la tabla.

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2025 · 08:03hs
Talleres tiene prohibido fallar ante San Martín (SJ) en Córdoba

Talleres y San Martín de San Juan chocan este lunes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se podrá ver por TNT Sports.

Ambos equipos vienen de sufrir una derrota y llegan tras dos partidos consecutivos sin victorias.

Probables formaciones de Talleres vs San Martín de San Juan

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Matías Galarza; Rick, Rubén Botta y Luis Sequeira; Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

San Martín (SJ): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leandro Romagnoli.

Talleres San Martín Córdoba
Noticias relacionadas
colon y el fantasma del descenso: lo que le queda a cadu y talleres (re)

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

talleres busca un poco mas de oxigeno ante un revitalizado lanus

Talleres busca un poco más de oxígeno ante un revitalizado Lanús

Iñaki Arrías triunfó por primera vez en el TC Pista Mouras que compitió en La Plata.

El paranaense Iñaki Arrías se impuso en el TC Pista Mouras en La Plata

Regatas de Santa Fe cayó ante GEBA en River Plate por la Liga de Honor de waterpolo.

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Lo último

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Último Momento
Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Ovación
Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Travaglini: El Rugby Championship no existirá más

Travaglini: "El Rugby Championship no existirá más"

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"