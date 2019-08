El municipio dice que debe $283 millones pero el equipo de Jatón no sabe con qué deuda asumirá

Este miércoles se desarrolló una nueva reunión de transición municipal entre los equipos técnicos de la actual gestión, liderada por José Corral, y de Emilio Jatón, intendente electo que asumirá el próximo 10 de diciembre. En la oportunidad el gobierno hizo entrega de información que había sido requerida en el encuentro anterior.

Uno de los puntos están relacionados a la situación económica financiera. Según el ejecutivo local "al mes de julio la deuda flotante del Municipio es de 283 millones de pesos". Anticipa que no se puede estimar con precisión la deuda a fin de año "ya que depende de los ingresos que tengamos, del contexto nacional, y sobre todo, del envío de los fondos retenidos por provincia a este Municipio".

No tener certezas sobre cómo encontrará la caja el intendente electo Emilio Jatón cuando asuma es lo que preocupó a María Laura Mondino, una de sus emisarias en la reunión. "Nos vamos muy preocupados, más de lo que vinimos", dijo al finalizar el encuentro. "Lamentablemente no tenemos una proyección de la deuda hacia fin de año. No tenemos información certera de cuál es la deuda con la que nos vamos a encontrar a fin de año", afirmó.

"Vamos a estudiar todo lo que nos dieron", dijo la actual concejala opositora, pero anticipó: "Creemos que esta intendencia tiene que hacerse cargo de las deudas y de las obras que ha empezado".

Si bien el gobierno local reconoce la deuda, también hace referencia a un monto adeudado por la provincia a Santa Fe, monto que casi duplicaría el pasivo municipal dado a conocer. "Esperamos que las autoridades remitan los fondos retenidos por el Estado Provincial a este Municipio, que superan ampliamente los 500 millones de pesos".

En esa línea, adelanta que para diciembre se agregarían "otros 96 millones computando lo que hasta ese momento se devengue acorde a nuestras estimaciones".

Y agrega: "Es muy importante, no sólo porque corresponde ya que son fondos propios de la ciudad que nos pertenecen a todos los santafesinos, sino porque eso nos permitiría afrontar una serie de gastos que reducirían sustancialmente las obligaciones del municipio".

Según la gestión Corral, esos fondos retenidos por provincia son por una serie de rubros entre los que se destacan deudas del "Fondo de Financiamiento Educativo" por $189.393.197,27 y por alumbrado público $214.492.254,32, entre otros.

00 NUEVA web 1920 x 1250.jpg Fuente: Municipalidad de Santa Fe

Quien habló sobre esta deuda que el municipio le reclama a la provincia fue el actual senador por el departamento La Capital, Miguel González, otro de los integrantes del equipo de Emilio Jatón: "Vamos a analizarlo. Ahí están reflejados algunos intereses. Hay que ver si son deudas o acreencias a cobrar, que todavía no están vencidos".

Y definió sobre la situación financiera: "No queremos decir que nos vamos tranquilos con la situación económica de la municipalidad. Sabemos que esta situación es compleja, en todos los municipios y comunas; particularmente en la que nosotros tenemos interés".

Por otro lado, la municipalidad brindó un informe detallado en relación al grado de avance que tienen las obras actualmente en ejecución. Asegura que la gran mayoría se encuentra en su etapa final y con financiamiento garantizado.

Al respecto, González enfatizó que es el municipio quien "debe terminar las obras que encaró porque están bajo su responsabilidad. Lo que hemos pedido es que si hay que redeterminar algún costo, se haga en el término de esta gestión y no se afecten recursos futuros de la próxima gestión".

Contratados

Uno de los puntos más discutidos del proceso de transición está vinculado con la cantidad de personal que se encuentra desempeñando funciones en el ejecutivo local. En este sentido, la atención está puesta en la cantidad de trabajadores contratados.

"Son 3.650 aproximadamente en planta permanente y aproximadamente 1.800 en otras modalidades", dijo ante la prensa Mondino.

"Vamos a trabajar detalladamente sobre cuáles son esas modalidades. Entendemos que hay regulaciones y normativas, que se vinculan a través de pasantías, practicancias. Vamos a trabajar en detalles", añadió.

Por su parte, González sostuvo que "la preocupación es grande en este contexto económico", y agregó: "Ellos mismos (por la actual gestión) nos comentaban sobre la caída de recursos y mayores erogaciones, hay que ver cómo y de qué manera se puede resolver esta situación".

El informe entregado por el municipio detalla que la cantidad de empleados de planta permanente por cada mil habitantes es menor que en 2001 y es una de las más bajas de la región centro, si se lo compara con las administraciones municipales de Rosario o Paraná.

Según la municipalidad, en la actualidad hay 8,4 agentes municipales (planta permanente) por cada mil habitantes. Es mayor que a la del 2007 (era de 7.2) aunque menor a la del 2001 cuando era de 9.3 por cada mil habitantes.