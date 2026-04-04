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Santa Fe bajo alerta amarillo: pronostican tormentas fuertes y hasta 60 mm de lluvia

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

4 de abril 2026 · 08:41hs
Santa Fe bajo alerta amarillo: pronostican tormentas fuertes y hasta 60 mm de lluvia

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional, mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para los deparatamentos La Capital, San Jerónimo y Garay, en la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual", informa el organismo

Pronóstico extendido

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada gris, con lluvias y una temperatura de 19.1° a las 8.30 de la mañana, con una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa en la región una configuración de las masas de aire, la cual permite que las condiciones se mantengan relativamente estables a estables, con ingreso de aire principalmente desde el sureste durante los próximos días, luego rotando al suroeste a partir del día martes, lo que permitiría que durante los próximos días se observen lluvias y tormentas aisladas de variadas intensidades, con tendencia en descenso de las temperaturas y mejoramientos temporales. Recién hacia el día martes se espera un mejoramiento definitivo de las condiciones meteorológicas en la región.

Domingo con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales, condiciones estables y posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en descenso y baja amplitud térmica: mínima 14° y máxima 16°. Vientos moderados a regulares del sector este/sureste, rotando al este, con algunas ráfagas por momentos.

En tanto se espera que para el lunes el cielo esté nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables a estables con posibles lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose eventos más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas con poco cambio y baja amplitud térmica: mínima 15° y máxima 17°. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al sur/suroeste e incrementando su intensidad hacia últimas horas del día.

Por último, martes con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse. Condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 14° y suave ascenso de las máximas, 21°. Vientos moderados a regulares del sector suroeste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe alerta tormentas
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