"En Santa Fe hay violencia hace 20 años, deberían haberla resuelto sin fuerzas federales"

Consultado sobre la ola de violencia que padece Rosario, Fernández destacó el trabajo que realizó su cartera: "Nos comprometimos a un montón de cosa y se cumplieron todas. Es un trabajo muy fino, delicado y participan las tres fuerzas federales y la Policía de la provincia. Entendemos que no se puede hacer esto si no nos metemos en el territorio. Estamos hablando de 3.500 efectivos, solo con las fuerzas federales hemos hecho 1.900 procedimiento y 1.700 detenidos. Estamos convencidos de lo que podemos hacer".

También se le pidieron datos y cifras concretas sobre los resultados de lo actuado por las fuerzas federales. Primero comentó que en la actualidad en Rosario hay "708 efectivos de Prefectura, 146 de la PSA, 2.357 de Gendarmería y 238 de la Policía Federal. Hubo 51,6 kilos de cocaína secuestrada, 144,5 kilos de marihuana en una forma y 161 de otra forma (sic). Hubo 341 detenidos por parte de Prefectura, 24 por parte de la PSA y 463 de Gendarmería y 47 por parte de la Policía Federal".

Y en particular sobre los crímenes en el barrio Empalme Graneros, afirmó: "Estamos trabajando en todos los lugares. Eso tiene que ver con peleas entre grupos antagónicos".

"Los homicidios no son con civiles, son entre bandas. Y esa situación se va a ir modificando a medida que vayamos avanzando un poquito más en los barrios, enb todos. No va a haber un solo barrio en donde no vayamos a estar", añadió.

Cuando le recordaron que sí se habían producido asesinatos donde murieron inocentes, incluso varios menores de edad, Fernández intentó dar una explicación: "No nos informan de civiles (asesinados) a nosotros. No minimizo nada porque una sola vida es un dolor de cabeza. Mire si uno no va a estar uno preocupado por lo que sucede en este caso. Pero hace 20 años que pasa. No quieran achacárselo al gobierno federal porque la provincia de Santa Fe tendría que haberlo resuelto sin las fuerzas federales".