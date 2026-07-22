Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

En Santa Fe se perdieron casi 3.000 empresas y 16.000 puestos de trabajo en 29 meses

Según un informe del Cepa, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron 2.916 empleadores. El sector más afectado fue el de transporte y almacenamiento

22 de julio 2026 · 12:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La industria manufacturera fue la actividad que más perdió empleo.

La industria manufacturera fue la actividad que más perdió empleo.

En Santa Fe se perdieron 2.916 empresas y 15.930 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Así lo señaló el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en un informe que recoge los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Del análisis se desprende que la cantidad de empleadores se redujo 5,8%, de 50.674 a 47.758 establecimientos. En términos absolutos, el sector más afectado fue el servicio de transporte y almacenamiento, con una pérdida de 1.305 unidades, equivalente al 20,8%.

La industria manufacturera vio caer 419 empleadores, comercio al por mayor y al por menor registró 339 empleadores menos y servicios profesionales, científicos y técnicos perdió 203.

La caída de empleadores se concentró totalmente en las unidades de hasta 500 trabajadores. Por encima de esa cifra, en cambio, se sumaron siete establecimientos desde noviembre de 2023.

Caída de trabajadores en Santa Fe

En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados se redujo 2,5% en 29 meses, al pasar de 632.761 en noviembre de 2023 a 616.831 en abril de 2026.

La mayoría se perdieron en la industria manufacturera, que perdió 9.285 puestos. Le sigue enseñanza, con 6.048, y servicio de transporte y almacenamiento, con una reducción de 5.007 trabajadores en el mismo período, y servicios de alojamiento y comida, con una pérdida de 1.712 puestos de trabajo.

Pero en términos relativos el sector más afectado fue transporte y almacenamiento, al perder el 12,4% de sus trabajadores registrados.

Le siguieron servicios de alojamiento y de comida, con una baja de 10,7% y servicios profesionales, científicos y técnicos, con una retracción del 9,8%.

La mayor pérdida de puestos de trabajo se concentró en empresas pequeñas y mediana. El 89,4% del total de la caída del empleo registrado (equivalente a 14.243 puestos) se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores.

Santa Fe Centro de Economía Política Argentina (Cepa) empleo
Noticias relacionadas
Gastos en el hogar. El crédito para consumo se sigue expandiendo como un componente central en el sostenimiento de la demanda interna.

Cuatro de cada diez santafesinos financian sus gastos con préstamos o tarjetas de crédito

Fabián Bastia y Pablo Olivares encabezaron la reunión paritaria con los gremios de la administración central

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia "resulta razonable"

Las cuentas provinciales continúan sintiendo el impacto de la desaceleración económica. Los ATN son bien recibidos.

Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Las cuentas provinciales continúan sintiendo el impacto de la desaceleración económica. Los ATN son bien recibidos.

La Nación reactivó los ATN y Santa Fe recibió $5.000 millones en julio

Lo último

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Agustín Colazo perdió terreno en Unión y tiene destino definido

Agustín Colazo perdió terreno en Unión y tiene destino definido

Así le fue a Boca en cada participación en la Copa Sudamericana

Así le fue a Boca en cada participación en la Copa Sudamericana

Último Momento
Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Agustín Colazo perdió terreno en Unión y tiene destino definido

Agustín Colazo perdió terreno en Unión y tiene destino definido

Así le fue a Boca en cada participación en la Copa Sudamericana

Así le fue a Boca en cada participación en la Copa Sudamericana

Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Campeón de Liga: el otro torneo que se define durante el segundo semestre

Campeón de Liga: el otro torneo que se define durante el segundo semestre

Ovación
Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Unión: la oposición elevó un documento con fuertes planteos a la dirigencia

Se viene el debut de Unión en el Clausura y Madelón aún no renovó su contrato

Se viene el debut de Unión en el Clausura y Madelón aún no renovó su contrato

Se viene una nueva fecha del Torneo del Interior para SFRC y CRAI

Se viene una nueva fecha del Torneo del Interior para SFRC y CRAI

Los cambios que se vienen para el Oficial Prefederal de la ASB

Los cambios que se vienen para el Oficial Prefederal de la ASB

Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Gran jornada para los argentinos en Kitzbuhel: triunfos de Etcheverry, Báez y Navone

Policiales
Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Una ciudadana canadiense internada en el hospital Cullen denunció haber sido víctima de un presunto abuso en México

Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Detuvieron a dos hermanos acusados de una brutal agresión con arma blanca a un hombre en barrio San Lorenzo

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"