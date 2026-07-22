Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Dos hombres fueron aprehendidos durante un operativo policial. Uno de los sospechosos intentó descartar un arma antes del control, mientras que el otro escapó por detrás de un hipermercado, aunque fue localizado y detenido pocos minutos después

Los delincuentes y el arma secuestrada durante el operativo

Durante la tarde de este martes , efectivos del Cuerpo de Respuesta Especial (CRE) Costa aprehendieron a dos hombres que caminaban por la Ruta Nacional 168 , a pocos metros del ingreso al distrito La Guardia . Uno de ellos intentó deshacerse de un revólver calibre .357 Magnum antes de ser identificado, mientras que el otro escapó a la carrera, aunque fue detenido minutos más tarde.

Los policías patrullaban preventivamente por la zona cuando advirtieron la actitud sospechosa de ambos hombres y les dieron la voz de alto para identificarlos.

Descartó un revólver calibre .357 Magnum antes del control

Instantes antes del chequeo, uno de los sospechosos, identificado por sus iniciales S. A. N., de 25 años, se quitó una campera azul y la arrojó a un costado del camino.

Al acercarse al lugar, los efectivos observaron que del interior de la prenda cayó un revólver plateado marca Rossi, de fabricación brasileña, calibre .357 Magnum, con empuñadura negra y tambor de seis alveolos. El arma contenía cuatro vainas servidas y dos cartuchos intactos, por lo que fue inmediatamente secuestrada.

Ante ese hallazgo, los uniformados concretaron la aprehensión del joven y secuestraron tanto el arma de fuego como la campera.

El segundo sospechoso escapó, pero fue capturado

En ese momento, el segundo hombre, identificado como L. E. L., de 27 años, aprovechó la situación para escapar por detrás de un hipermercado mayorista ubicado en la zona.

Los efectivos solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 y, junto con tres móviles de la Subcomisaría 6ª de La Guardia, desplegaron un operativo de rastrillaje.

Tras unos 15 minutos de búsqueda, lograron localizar y aprehender al segundo sospechoso.

Rastrillaje en una vivienda de la zona

Con autorización de la propietaria, los policías realizaron además una requisa en una vivienda cercana, donde sospechaban que durante la fuga uno de los hombres podría haber descartado otros elementos.

El procedimiento arrojó resultado negativo. No obstante, quedaron en calidad de depósito un teléfono celular, una gorra con visera, una cadena plateada con dije y un par de cordones, elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Intervención del fiscal y atribución delictiva

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que puso en conocimiento de lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que ambos aprehendidos permanezcan privados de la libertad, sean examinados por Medicina Legal, identificados formalmente y alojados en una dependencia policial. Además, dispuso la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la continuidad de la investigación.

De manera provisoria, al joven de 25 años se le atribuyó el delito de portación indebida de arma de guerra, mientras que al hombre de 27 años se le imputó el delito de resistencia a la autoridad.

Características del revólver calibre .357 Magnum

El revólver calibre .357 Magnum es un arma de alto poder de fuego, reconocida por su elevada energía de impacto y su importante capacidad de penetración. Dependiendo del tipo de munición empleada, puede perforar materiales resistentes, como carrocerías de vehículos y determinados elementos de protección balística.

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