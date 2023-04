Florito solicitó seguridad para un sector postergado

“El Estado no puede mirar para otro lado. La de los remiseros es una actividad que hay que cuidar porque están muy expuestos a la inseguridad así como los pasajeros que transportan. Ellos llegan a lugares adonde el colectivo no llega dándole la oportunidad a todos los vecinos para que puedan llegar a sus respectivos trabajos y a los niños a sus escuelas. No debemos olvidar que durante la Pandemia de Covid fue un servicio esencial que no detuvo su actividad. Además son generadores de trabajo genuino”, expresó la precandidata a gobernadora de Encuentro Republicano Federal, dentro de Juntos por el Cambio.