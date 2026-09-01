El gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional del Litoral se sumará este miércoles a la medida de fuerza nacional. Oscar Vallejos cuestionó la oferta del Gobierno del 3% y anticipó que el Frente Universitario analizará nuevas acciones esta semana.

El reclamo de los docentes universitarios por la Ley de financiamiento

El reclamo de los docentes universitarios por la Ley de financiamiento

Los docentes universitarios realizarán este miércoles un paro nacional de 24 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno . La medida tendrá impacto en Santa Fe y afectará el dictado de clases en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Así lo confirmó Oscar Vallejos, de Adul , quien cuestionó duramente la propuesta presentada por el Gobierno nacional. Según explicó, la oferta fue de apenas un 3% de aumento , un porcentaje que, sostuvo, ni siquiera alcanza a compensar la evolución de la inflación desde junio.

“El Gobierno hizo para fracasar la paritaria”, afirmó Vallejos al referirse a la propuesta salarial presentada en la negociación.

En ese marco, el dirigente confirmó que el frente sindical resolvió avanzar con un paro de 24 horas para este miércoles, como respuesta al resultado de la reunión paritaria.

Fracasó la paritaria y los docentes universitarios vuelven al paro: este miércoles no habrá clases en la UNL

Una semana clave para las universidades

El conflicto tendrá además nuevos capítulos durante esta semana. Vallejos explicó que jueves y viernes se reunirá el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las rectoras y los rectores de las universidades nacionales, en la Universidad Nacional de Río Negro, en Bariloche.

En paralelo, el jueves se reunirá el Frente Universitario, integrado por el frente sindical, autoridades universitarias y la Federación Universitaria Argentina (FUA). El objetivo será analizar la situación y evaluar una respuesta conjunta frente a las políticas del Gobierno nacional.

Para Vallejos, el escenario salarial se encuentra directamente relacionado con el reclamo por el financiamiento de las universidades.

Reclamo por la diferencia entre salarios e inflación

El dirigente de Adul también puso el foco en una manda judicial que el Gobierno nacional debe cumplir este viernes, vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explicó, ese día el Gobierno debe informar los avances realizados para cumplir con la norma. Vallejos sostuvo que no hubo avances y vinculó esa situación con el fracaso de la negociación salarial.

En ese sentido, señaló que el Gobierno ya habría agotado las instancias de negociación y reclamó que se cumpla con la decisión judicial que, según planteó, establece la necesidad de compensar la diferencia entre la evolución de los salarios y la inflación.

Vallejos indicó que, con los datos disponibles hasta el mes pasado, esa diferencia llegaba al 31,22%, aunque anticipó que el porcentaje aumentará una vez conocido el índice de inflación correspondiente a julio.

“Conocido el índice efectivo del mes de julio tendremos un nuevo cálculo, o sea que va a superar el 31,22%”, sostuvo.

“No quedan más instancias”

Frente a este escenario, el dirigente universitario expresó su preocupación por el rumbo que tomó el conflicto y advirtió que la falta de avances en la negociación puede llevar a una mayor confrontación.

“Cuando el Gobierno rompe todas las condiciones en las que es posible negociar una salida a la crisis universitaria, entonces no nos queda más que el enfrentamiento directo”, afirmó Vallejos.

En ese sentido, consideró que la comunidad universitaria deberá analizar durante los próximos días cómo continuar con el reclamo y qué nuevas medidas adoptar, en un conflicto que volvió a escalar tras la última reunión paritaria.