Un patrullero policial atravesó la reja de la Guardia del Hospital Cullen y dejó cuatro personas heridas

El siniestro ocurrió este martes al mediodía cuando un móvil policial perdió el control e impactó contra la reja en el ingreso al nosocomio. Tres personas, entre ellas un paciente en silla de ruedas y el efectivo que conducía, permanecen estables en observación; una cuarta mujer fue evaluada y se retiró por sus propios medios.

Un patrullero policial perdió el control e impactó contra la reja de la Guardia del Hospital Cullen.

Un patrullero de la Policía de Santa Fe terminó incrustado contra el ingreso de la Guardia del Hospital José María Cullen este martes al mediodía, en un accidente que dejó cuatro personas heridas y provocó importantes daños en la reja de acceso al nosocomio.

El impacto ocurrió en un sector de alta circulación de pacientes, familiares, trabajadores y vehículos de emergencia. Como consecuencia del siniestro, tres personas permanecen en observación y se encuentran estables , mientras que una cuarta mujer, que sufrió una caída durante el episodio, fue evaluada y decidió retirarse por sus propios medios.

La información fue confirmada por Amanda Zárate, subdirectora del Hospital Cullen, quien explicó que ninguno de los heridos presenta, hasta el momento, lesiones de gravedad.

Tres personas permanecen en observación

Entre los pacientes atendidos se encuentra una persona que se movilizaba en silla de ruedas y que había recibido el alta médica poco antes del accidente.

El paciente sufrió un traumatismo en los miembros inferiores y debió reingresar al hospital para que se le realizaran nuevos estudios.

“El paciente se encuentra estable, realizándose los estudios de rigor y al momento sin ninguna complicación”, explicó Zárate.

Otro de los civiles que se encontraba en el sector también sufrió traumatismos en los miembros inferiores.

El tercer herido fue el policía que conducía el patrullero, quien sufrió lesiones producto del fuerte impacto, aunque permanece estable y sin heridas de gravedad.

Además, una mujer que se encontraba en el lugar cayó durante el episodio y fue evaluada por los profesionales médicos. No presentó lesiones de gravedad y posteriormente se retiró por sus propios medios para regresar a su localidad de origen.

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Qué se sabe del accidente

La mecánica exacta del siniestro todavía es materia de investigación. Según explicó la subdirectora del Cullen, el episodio se produjo mientras una ambulancia ingresaba con un código rojo por la calle de servicio que conduce hacia la Guardia.

En ese momento, un patrullero se encontraba obstaculizando el paso. Al intentar mover el móvil policial para permitir el ingreso de la ambulancia, se produjo el accidente. “Traumatismo en miembros inferiores de los dos civiles que estaban en ese momento y el policía, lesiones propias del cimbronazo y del golpe”, detalló Zárate.

Investigación en curso: se investigan las causas del accidente mientras la Guardia del hospital funciona con normalidad.

Las circunstancias precisas deberán ser determinadas a partir de los peritajes y de los testimonios de las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Testigos describieron los segundos previos al impacto

Personas que estaban en la zona aportaron distintas versiones sobre lo ocurrido en los momentos previos. Uno de los testigos relató que minutos antes se había producido una pelea entre dos vendedores ambulantes y que, a raíz de esa situación, intervino la Policía.

Según esa versión, varios móviles policiales se encontraban en el sector y uno de ellos tenía dificultades para apartarse de la vía de acceso utilizada por las ambulancias.

Otro testigo aseguró que el conductor del patrullero se habría puesto nervioso ante la llegada de la ambulancia y, al intentar desplazar el móvil, terminó acelerando hacia el ingreso de la Guardia.

También surgió inicialmente la posibilidad de una falla mecánica, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente y deberá ser establecida mediante la investigación.

Una vía de emergencia que debe permanecer despejada

El accidente ocurrió en una zona utilizada como vía de servicio para el ingreso de ambulancias, por lo que la situación volvió a poner el foco en la necesidad de mantener despejado ese sector.

El movimiento constante de vehículos de emergencia requiere que el acceso permanezca operativo para permitir la llegada rápida de pacientes en situaciones críticas.

En este caso, la ambulancia ingresaba con código rojo, lo que indica una situación que requería atención prioritaria.

Mientras se reconstruye la secuencia del accidente, las autoridades deberán determinar qué circunstancias provocaron que el patrullero terminara avanzando contra el acceso.

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La Guardia continúa funcionando con normalidad

A pesar de los daños provocados por el choque, desde el Hospital Cullen confirmaron que la Guardia continúa funcionando.

El impacto destruyó aproximadamente la mitad de la reja ubicada en el acceso habitual, por lo que se estableció un esquema provisorio de ingreso mientras se realizan los peritajes y se evalúan las reparaciones.

Los pacientes y familiares deberán ingresar por el hall central. En tanto, las personas que necesiten acceder en silla de ruedas continuarán utilizando el playón empleado habitualmente por las ambulancias.

“Vamos a asegurar a todos tanto la atención como la visita de familiares internados”, sostuvo Zárate, aunque pidió paciencia durante los próximos días.

Repararán la reja después de los peritajes

La estructura del acceso sufrió importantes daños como consecuencia del impacto. Desde el hospital indicaron que la reparación se realizará una vez que concluyan las actuaciones vinculadas con el siniestro y los organismos de seguridad liberen el sector.

La intención es avanzar con los trabajos con la mayor celeridad posible, debido a la importancia que tiene ese acceso para la atención de emergencias.

Mientras tanto, el ingreso permanecerá restringido y funcionará el esquema alternativo dispuesto por las autoridades.

Cuatro heridos y una investigación en marcha

El accidente dejó un saldo de cuatro personas heridas, aunque ninguna de ellas presenta por el momento lesiones de gravedad. Tres permanecen en observación y bajo seguimiento médico, mientras que la cuarta persona ya fue dada de alta y se retiró del lugar.

En paralelo, la investigación deberá determinar por qué el patrullero perdió el control y terminó impactando contra la Guardia. Los testimonios, las imágenes disponibles y los peritajes sobre el vehículo y la estructura dañada serán elementos centrales para reconstruir la secuencia.

Por ahora, el Hospital Cullen mantiene su actividad normal pese a los daños y trabaja para recuperar cuanto antes el acceso habitual, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.