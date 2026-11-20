La Policía realizó un operativo de saturación en avenida Luján y La Rioja para prevenir robos y hurtos. También se registraron casi 700 aprehendidos y más de 11.000 vehículos controlados.

Resultados del año. Hubo 696 aprehendidos y 43 armas de fuego secuestradas en la ciudad.

Operativo policial. Se realizó un procedimiento de saturación en avenidas comerciales de Santo Tomé para prevenir delitos.

El Gobierno de Santa Fe desplegó este viernes por la mañana un operativo de saturación policial en la intersección de avenida Luján y calle La Rioja, en la ciudad de Santo Tomé. El procedimiento se desarrolló en un importante corredor comercial y tuvo como objetivo reforzar la presencia de efectivos y prevenir delitos predatorios, como robos y hurtos.

La actividad se enmarcó en el Plan de Seguridad que lleva adelante la gestión provincial y contó con la participación de personal de la Unidad Regional I de la Policía. Durante una conferencia de prensa, la vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, brindó detalles sobre los controles y los resultados obtenidos en la ciudad durante 2026.

La funcionaria explicó que se trabaja de manera coordinada con instituciones, vecinales y centros comerciales para reforzar la prevención en distintos sectores de Santo Tomé. Además, señaló que los operativos no se limitan a las principales avenidas y corredores comerciales, sino que también se realizan dentro de los barrios.

Los números de los operativos de seguridad en Santo Tomé

De acuerdo con las cifras oficiales, en lo que va del año se realizaron 107.000 identificaciones de personas y más de 11.000 controles de vehículos en Santo Tomé. Como resultado de los procedimientos, hubo 696 aprehendidos y se secuestraron 43 armas de fuego, una cifra que ya supera la registrada durante todo 2025.

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En materia investigativa, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante 67 allanamientos, que derivaron en 62 aprehendidos vinculados con esos procedimientos.

Coudannes sostuvo que las tareas buscan abordar tanto los hechos de violencia altamente lesiva como los delitos contra la propiedad. En ese sentido, remarcó que los controles en retenes y las identificaciones de personas y vehículos forman parte de la estrategia de prevención.

Robos de cables y celulares, entre los delitos bajo seguimiento

La vocera advirtió que los delitos predatorios presentan una dinámica cambiante y que, por ese motivo, los despliegues policiales se trasladan entre distintos sectores de la ciudad.

Entre las modalidades que actualmente están bajo seguimiento mencionó el robo de cables y cobre, además de las actividades en desarmaderos y chatarrerías, donde se realizan inspecciones y allanamientos. También hizo referencia a los robos de celulares y a la incorporación de nuevas herramientas para abordar esa problemática.

En ese contexto, destacó la aprobación legislativa de un paquete de medidas de seguridad y señaló que permite avanzar en el fortalecimiento del plan provincial.

El pedido para utilizar la Central 911

Por último, Coudannes anticipó que los operativos de saturación continuarán en distintos puntos y horarios, de acuerdo con las necesidades de cada sector. También pidió a los vecinos que recurran a la Central de Emergencias 911 ante cualquier hecho delictivo o situación sospechosa.

Según indicó, el servicio registra tiempos de respuesta de entre cinco y seis minutos. “La gente llama, y la policía llega”, afirmó.

Del operativo participaron también la subjefa de la Unidad Regional I, Analía Noval, y el coordinador operativo de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, Luis Acosta.