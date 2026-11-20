Los profesionales cuestionaron que la iniciativa (Mensaje N.º 1741/2026) haya sido enviada al Concejo Municipal sin una instancia previa de devolución sobre el texto definitivo ni aval técnico. Reclamaron al cuerpo legislativo suspender de inmediato su tratamiento, publicar los anexos en formato abierto y abrir un debate público participativo.

Polémica por el Código de Ordenamiento Urbano: profesionales piden al Concejo suspender su tratamiento.

Un colectivo de arquitectos independientes de la ciudad de Santo Tomé manifestó su firme rechazo al procedimiento utilizado por el Departamento Ejecutivo Municipal para ingresar al Concejo Deliberante el proyecto del Nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU).

A través de un documento público, los profesionales denunciaron que la iniciativa fue remitida para su discusión legislativa sin una consulta previa sobre la redacción final ni una instancia formal de validación técnica.

Los matriculados aclararon que, si bien formaron parte de las mesas de trabajo coordinadas mediante el Colegio de Arquitectos de Santa Fe para aportar observaciones y propuestas, nunca fueron consultados sobre la versión definitiva plasmada en el Mensaje N.º 1741/2026 (fechado el pasado 6 de noviembre), ni otorgaron su aval institucional al texto.

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“Haber participado en mesas de trabajo no implica aprobar cualquier documento posterior ni habilita al Municipio a presentar nuestras intervenciones como un respaldo a una versión final que no fue sometida a revisión ni validación técnica”, indica el comunicado del grupo de arquitectos independientes de Santo Tomé.

Cuestionamientos al proceso y cortocircuito con el Colegio de Arquitectos

En el escrito, los profesionales manifestaron su preocupación por el riesgo de que una normativa determinante para la planificación y el desarrollo inmobiliario de la ciudad durante las próximas décadas avance en el recinto sin el tiempo indispensable para contrastar parámetros y medir su impacto real.

Asimismo, revelaron una fricción interna dentro de la entidad profesional: dejaron constancia de que habían solicitado formalmente al Colegio de Arquitectos de Santa Fe la emisión de una declaración pública de rechazo ante la maniobra del Ejecutivo. Sin embargo, la conducción institucional decidió no emitir el pronunciamiento pedido, postura que —aclararon— no representa el sentir de los matriculados que trabajaron en el proceso de revisión urbana.

El reclamo formal al Concejo Municipal

Ante este escenario, el grupo de profesionales elevó un petitorio concreto a los concejales santotomesinos para frenar el avance exprés del expediente:

Suspensión del tratamiento: paralizar la discusión legislativa inmediata del proyecto de Ordenamiento Urbano.

Acceso a la información: publicar la totalidad de los anexos y la documentación técnica en formatos accesibles para toda la comunidad.

Mesa de debate pública: convocar a una instancia abierta de discusión ciudadana y garantizar una devolución fundada a las correcciones planteadas en las mesas de trabajo previa.

El pronunciamiento lleva las firmas de los arquitectos Cristian Bosch y Gustavo F. Gauna, sumando la adhesión expresa de sus pares Lionel Vivas, Carolina Ceaglio y Luciana Ascorti.