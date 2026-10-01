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Preocupación en Santo Tomé: el gremio municipal busca blindar los puestos de trabajo por el traspaso a ASSA

Solicitaron que el proyecto legislativo contemple formalmente la estabilidad laboral y el respeto a los derechos adquiridos de los empleados municipales afectados al servicio. Reclaman una convocatoria institucional a comisiones.

1 de octubre 2026 · 20:06hs
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Preocupación en Santo Tomé: el gremio municipal busca blindar los puestos de trabajo por el traspaso a ASSA

Preocupación en Santo Tomé: el gremio municipal busca blindar los puestos de trabajo por el traspaso a ASSA

Ante el inminente debate parlamentario por la transferencia del servicio de agua potable y desagües cloacales en Santo Tomé a la empresa provincial Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), la Asociación Santotomesina de Empleados Municipales (ASTEOM) formalizó un fuerte reclamo para defender las condiciones laborales de más de 80 trabajadores municipales que se desempeñan actualmente en dichas áreas.

En declaraciones a Nova al Día, el secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, explicó que la prioridad del sindicato es que la estabilidad laboral, la antigüedad y los suplementos específicos queden expresamente ratificados dentro del articulado de la ordenanza que tratará el Concejo Municipal.

LEER MÁS: Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA con duras críticas de la oposición

Puestos de trabajo

"Necesitamos que quede refrendado en el proyecto que se vaya a aprobar el cuidado y la preservación de esos puestos de trabajo. Las expresiones de deseo verbales del Ejecutivo no alcanzan, queremos verlo materializado en el papel", enfatizó el dirigente gremial.

"Los trabajadores afectados representan cerca del 10% de la planta permanente municipal. Queremos que el Concejo nos convoque institucionalmente a todos los bloques y que la postura de los empleados no se utilice como bandera partidaria", sostuvo Gabriel Benassi, secretario adjunto de ASTEOM.

Ejes centrales del reclamo de ASTEOM ante el Concejo Municipal

Aprovechando que la definición del proyecto continúa bajo análisis en las comisiones internas del cuerpo deliberante, la conducción sindical busca introducir salvaguardas legales antes del dictamen definitivo:

Inclusión en el texto normativo: Piden que el anteproyecto explicite el esquema de reasignación, absorción o continuidad del personal sin pérdida de salarios ni adicionales por tareas específicas.

Convocatoria institucional: Exigen una citación formal de las comisiones del Concejo para exponer las demandas del sector frente a la totalidad de los concejales, evitando reuniones informales o fragmentadas.

Incertidumbre sobre el modelo de traspaso: Advierten que no hay precisiones técnicas ni jurídicas sobre si los operarios continuarán bajo la órbita municipal o si se instrumentará una transferencia de nómina hacia la firma estatal ASSA.

Santo Tomé trabajos puestos Assa agua
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