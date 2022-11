Los gremios santafesinos se adhieren al paro nacional de médicos

• LEER MÁS: Pediatras del Iturraspe: "Estamos sobrepasados, con la salud de los niños no nos podemos equivocar"

Trabajadores del sector saldrán nuevamente a las calles para reclamar reconocimiento por la enorme tarea que realizan garantizando el derecho a la salud. Siprus convoca a parar y movilizar en toda la provincia exigiendo reapertura paritaria para recomposición salarial; pases a planta de todos los precarizados; cumplimiento del cambio de escalafón; salarios y derechos laborales plenos para residentes y concurrentes; y más presupuesto para salud.

"Los profesionales de la salud le están diciendo basta a los salarios de miseria, a la precarización laboral, y la falta de presupuesto".

"En nuestra provincia están quedando sin cubrir las guardias, los centros de salud y otros servicios críticos porque los compañeros no aceptan tener que ir a trabajar como monotributistas, con bajos salarios y con una demanda de pacientes cada vez mayor".

Desde el gremio denuncian que no se llegan a cubrir los puestos de residencias lo que genera que dentro de algunos años no se pueda encontrar determinadas especialidades. "Los residentes también están peleando ya que muchos no cuentan con derechos básicos como aportes a la seguridad social, aguinaldo, antigüedad y tardan meses en cobrar sus salarios".