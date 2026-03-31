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"No hubo bullying ni conflictos familiares": la versión del abogado del adolescente

La defensa aseguró que el joven negó situaciones de violencia y que su entorno era “normal”. Sigue bajo evaluación psicológica tras el ataque en San Cristóbal

31 de marzo 2026 · 19:04hs
La escuela permanece cerrada y con custodia policial. 

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La escuela permanece cerrada y con custodia policial. 

Tras el tiroteo en la escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, que terminó con la muerte de un alumno de 13 años, el abogado defensor del adolescente acusado, Federico Kiener, brindó detalles sobre la situación judicial y personal del joven.

En diálogo con el programa Mañana UNO, el letrado confirmó que el menor será declarado inimputable, ya que la legislación penal vigente no permite juzgarlo por su edad. En ese marco, explicó que el proceso judicial tendrá características distintas a las de un adulto.

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El adolescente permanece alojado en un centro cerrado

Kiener indicó que, tras una audiencia realizada el lunes por la noche, se dispuso que el joven permanezca en un establecimiento a puertas cerradas, con custodia permanente y bajo seguimiento de un equipo interdisciplinario del Gobierno de Santa Fe. “El objetivo es resguardar al menor y también a la sociedad, mientras se evalúa su situación”, explicó.

Además, adelantó que el próximo viernes se realizará una nueva audiencia, donde la fiscalía expondrá las pruebas recolectadas en la investigación.

El abogado fue claro al señalar que, debido a su condición de menor no punible, el adolescente no enfrentará un juicio penal ni una imputación formal como en el caso de adultos.

“No puede haber proceso penal. Lo que habrá es un trabajo posterior con intervención del Estado, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Judicial”, sostuvo.

Evaluación psicológica y tratamiento

Uno de los puntos centrales es el estado de salud mental del adolescente, que actualmente está siendo evaluado por especialistas. Según relató Kiener, el joven estaba bajo tratamiento psicológico y había manifestado ideas suicidas, además de presentar conductas de autoagresión. También fue descripto como un chico introvertido y reservado, características que coinciden con los testimonios de su entorno.

El abogado aclaró que no hay confirmación de que estuviera medicado o bajo tratamiento psiquiátrico, sino que asistía a terapia psicológica.

Descartan bullying y conflictos familiares graves

En relación a versiones que circularon en medios, el defensor aseguró que el joven negó haber sufrido bullying o situaciones de violencia escolar.

También señaló que no se detectaron conflictos intrafamiliares determinantes. Si bien sus padres están separados, mantenían una relación normal con él y no se registraron situaciones de violencia o abuso en el entorno familiar.

Sobre el arma utilizada en el ataque, Kiener señaló que habría sido obtenida dentro del entorno familiar, aunque esto aún es materia de investigación. “No tenía autorización para usarla y, según manifestó, la tomó sin que nadie lo advirtiera”, explicó.

Peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan sobre el arma secuestrada y otros elementos clave para reconstruir lo ocurrido.

Consultado sobre los motivos del ataque, el abogado reconoció que aún no hay una explicación concreta. “No pudimos determinar el móvil. Fue una conversación breve y compleja. Eso se irá esclareciendo con el avance de la investigación y los informes profesionales”, afirmó.

LEER MÁS: El fiscal confirmó que el agresor seguirá alojado en Santa Fe y que aún no hay pruebas de bullying

Bullying San Cristóbal abogado adolescente
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