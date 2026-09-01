Inglaterra respondió a la advertencia de Trump y ratificó su ocupación en Malvinas: "Nuestro compromiso es inquebrantable"

Un vocero de la administración del primer ministro Andy Burnham dijo que “los habitantes de las islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”, luego de que el presidente de los Estados Unidos señalara que podrían “revisar” su posición con respecto al histórico reclamo argentino por su soberanía.

Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara una advertencia a Reino Unido al asegurar que su administración podría retirarle el apoyo en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, un vocero del gobierno británico ratificó la soberanía sobre el territorio argentino y aseguró que su postura es “clarísima”.

“Los habitantes de las islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro. Expresaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable ”, afirmó el funcionario del primer ministro Andy Burnham en declaraciones consignadas por el medio inglés The Guardian.

Las palabras de Trump tuvieron lugar luego de que la semana pasada el diario británico The Telegraph revelara que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Reino Unido con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el Gobierno no aumentara el gasto en defensa.

En esta misma línea, este martes el portavoz aseguró que el primer ministro dejó en claro desde su primer día en el cargo –el pasado 20 de julio– que cumplirá con sus “compromisos internacionales con sus aliados en materia de gasto en defensa” y que “no cambió de opinión al respecto”.

Quien también se expresó sobre esta situación fue el ministro de Hacienda británico John Healy. “Son británicas y seguirán siendo británicas”, dijo el funcionario según publicó The Times. La respuesta de los ingleses llegó en un contexto en el que continúa el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

La cuestión vuelve así a quedar en el centro de la relación entre Washington y Londres, luego de que el Trump planteara públicamente que la postura estadounidense sobre las Malvinas puede ser revisada, en el marco de una discusión para que los laboristas británicos incrementen el presupuesto al área de defensa.

Según el medio británico, este conflicto con el mandatario estadounidense se produjo tras supuestas versiones que apuntaban a que Healey iba a abandonar el compromiso previo de Reino Unido de destinar el 3% de su PIB al gasto en defensa para 2030, decisión que podría dar a conocer cuando presente su primer presupuesto el 28 de octubre.

La advertencia de Trump

Las declaraciones de Trump fueron pronunciadas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca este lunes. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el republicano ante la consulta de un periodista en el Salón Oval. Fue la primera vez que se pronunció en ese sentido sobre la postura estadounidense en cuanto a la disputa entre el Reino Unido y la Argentina.

De acuerdo al artículo publicado por The Telegraph, la advertencia estadounidense de modificar su postura sobre las Malvinas figura entre una serie de medidas que analizan altos funcionarios del Pentágono para así forzar a que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) lleven al 5% de su PBI la inversión en materia de defensa.