Mucho calor se espera para arrancar la semana en la ciudad de Santa Fe

El arranque de semana en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada de lunes con buen tiempo, sol y calurosa. La temperatura fue de 26º a las 7 y se espera que la máxima alcance los 39º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, predomina en la región una masa de aire cálido y seco con corrientes de aire ingresando desde el este, transportando algo de humedad desde el océano. Esta situación permite que las jornadas se mantengan mayormente despejadas, con alguna nubosidad variables por momentos, mientras que las temperaturas se mantienen oscilando en rangos altos, en el entorno de los 20°/24° de mínima mientras que las máximas lo hacen alrededor de los 38°/41°. No obstante ello, se observa el avance de una masa de aire relativamente más frío, el cual debería arribar a la región entre últimas horas del día miércoles y el jueves, permitiendo la ocurrencia de algunas lluvias débiles y el descenso de las temperaturas hasta por lo menos comienzos del fin de semana.