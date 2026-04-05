Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Colón goleó a San Miguel, sigue en lo más alto de la Zona A y volvió a desatar un festejo cargado de ilusión en un plantel que sueña con el ascenso

Colón volvió a dar una muestra de carácter y atraviesa su mejor momento en la temporada: goleó 3-0 a San Miguel , se mantiene en la cima de la Zona A de la Primera Nacional y alimenta una ilusión que no para de crecer: el regreso a Primera.

En un estadio que volvió a empujar como en las mejores épocas, el equipo respondió con autoridad. Fuerte, sólido y efectivo , Colón no dejó dudas ante el Trueno Verde y sacó chapa de candidato en una categoría siempre exigente.

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Pero el partido no terminó con el pitazo final. Como ya se volvió una costumbre en este gran presente, el vestuario fue una verdadera fiesta. Música, cánticos y un plantel unido que celebró con intensidad un triunfo que vale más que tres puntos: reafirma el camino.

El Sabalero se reencontró con su gente y en esa conexión parece haber encontrado un plus. Porque no solo gana, sino que transmite seguridad y convicción. Y mientras los resultados acompañan, la ilusión crece. Colón está puntero, juega bien, contagia entusiasmo y, sobre todo, cree. En Santa Fe, cada vez suena más fuerte una palabra que empieza a tomar forma: ascenso.

El festejo del vestuario de Colón