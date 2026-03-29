Domingo agobiante en Santa Fe: alta humedad y temperaturas que rozarán los 36°

El comienzo de domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, calurosa y húmeda, con una temperatura a las 9 de la mañana de 27.5°, St: 31° y se espera que la máxima alcance los 36°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.