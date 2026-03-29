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Domingo agobiante en Santa Fe: alta humedad y temperaturas que rozarán los 36°

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

29 de marzo 2026 · 09:18hs
Domingo agobiante en Santa Fe: alta humedad y temperaturas que rozarán los 36°

José Busiemi

El comienzo de domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, calurosa y húmeda, con una temperatura a las 9 de la mañana de 27.5°, St: 31° y se espera que la máxima alcance los 36°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto para el lunes se espera una jornada cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas con poco cambio: mínima 25° y máxima 37°. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al noreste por momentos.

Por último, martes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas con poco cambio: mínima 25° y máxima 37°. Vientos leves a moderados del sector noreste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

domingo Santa Fe Temperaturas
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