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Acuerdo en el Mercado de Productores de Santa Fe: fijan nuevas tarifas para los quinteros y destraban el conflicto

La Sociedad de Quinteros de Santa Fe y el Mercado de Productores alcanzaron un entendimiento tras varias reuniones. El nuevo esquema fija un mínimo de tres días de pago y establece tarifas por jornada, por semana y por mes.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de septiembre 2026 · 14:21hs
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Acuerdo en el Mercado de Productores de Santa Fe: fijan nuevas tarifas para los quinteros y destraban el conflicto

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Acuerdo en el Mercado de Productores de Santa Fe: fijan nuevas tarifas para los quinteros y destraban el conflicto

La Sociedad de Quinteros y el Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe alcanzaron un acuerdo para destrabar el conflicto generado por el nuevo régimen tarifario para la ocupación de los espacios de comercialización.

El entendimiento llegó luego de varias reuniones entre las partes, en las que se discutieron principalmente las condiciones y modalidades de pago que deben afrontar los productores que utilizan las instalaciones del mercado.

Cómo quedó el nuevo esquema de tarifas

La principal diferencia estaba relacionada con la modalidad de pago por la ocupación de los espacios. Mientras los quinteros planteaban la continuidad de un esquema de pago diario, desde el Mercado se había establecido inicialmente una modalidad semanal o mensual.

Tras las negociaciones, se acordó un esquema que establece un mínimo de pago equivalente a tres días. A partir de allí, se definieron distintas tarifas de acuerdo con la cantidad de jornadas de utilización del espacio.

De esta manera, quienes concurran durante tres días deberán abonar el equivalente a cuatro jornadas, mientras que aquellos productores que ocupen el espacio durante cuatro días deberán pagar la tarifa semanal completa.

Los valores acordados son:

  • Día: $52.400
  • Tres días: $157.200
  • Cuatro días: $209.600
  • Semana: $240.000
  • Mes: $950.000

El acuerdo busca establecer un criterio común para la utilización de los espacios y, al mismo tiempo, ordenar el sistema de cobro en el Mercado de Productores de Santa Fe.

Nuevas pautas de limpieza

El entendimiento entre la Sociedad de Quinteros de Santa Fe y la administración del Mercado también contempla una serie de pautas vinculadas con la limpieza de los sectores utilizados.

Cada quintero tendrá la responsabilidad de barrer y limpiar el piso correspondiente al espacio ocupado. Además, deberá dejar los residuos agrupados en la calle, de acuerdo con el esquema establecido.

La medida apunta a mejorar las condiciones de higiene y mantener ordenadas las áreas destinadas a la comercialización de frutas, verduras y hortalizas.

Qué pasará con la asignación de los espacios

Otro de los puntos acordados está relacionado con la asignación y rotación de los lugares dentro del Mercado de Productores.

Según lo establecido, no habrá rotación de los espacios, salvo en aquellos casos en los que un lugar quede libre y sea solicitado por otro usuario que opte por una modalidad de pago semanal o mensual.

En esos casos, la Administración deberá verificar previamente que el espacio solicitado no haya sido abonado por anticipado.

Si el lugar ya fue pagado previamente, se respetará esa situación. En cambio, cuando corresponda realizar una nueva asignación, tendrán prioridad los productores que opten por el pago mensual o semanal por sobre quienes soliciten utilizar el espacio mediante jornadas parciales.

Cuando sea necesario efectuar un cambio de ubicación, se procurará que el nuevo espacio se encuentre lo más cerca posible del lugar que ocupaba anteriormente el productor, aunque también se tendrá en cuenta la preferencia manifestada por el quintero.

Con este acuerdo, las partes buscan dar por cerrado el conflicto generado por el nuevo régimen tarifario del Mercado de Productores de Santa Fe y establecer reglas claras tanto para el pago de los espacios como para su utilización, limpieza y asignación.

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