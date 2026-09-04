Santa Fe Business Forum: definen a la tercera edición como "la más importante de todas" y proyectan exportaciones por USD 40 millones

El encuentro reunió durante cinco días a 250 compradores de 50 países, más de 1.000 empresas y 44 fondos de inversión. Se concretaron más de 5.200 entrevistas comerciales y el Gobierno provincial destacó que hubo más de 7.000 instancias de vinculación.

Santa Fe Business Forum: definen a la tercera edición como "la más importante de todas" y proyectan exportaciones por casi US$40 millones

La tercera edición del Santa Fe Business Forum cerró este viernes con más de 7.000 instancias de vinculación entre empresas santafesinas, compradores internacionales y fondos de inversión , y con una proyección de exportaciones cercana a los 40 millones de dólares .

El encuentro, organizado por el Gobierno de Santa Fe y coordinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, se desarrolló durante cinco días, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Participaron 250 compradores de 50 países , más de 1.000 empresas santafesinas y representantes de distintas provincias.

El balance preliminar arrojó más de 5.200 entrevistas comerciales bilaterales y otras 1.800 vinculaciones dentro del Foro de Inversiones, lo que llevó a superar las 7.000 instancias de contacto entre empresas y potenciales compradores o inversores.

Durante el acto de cierre, el gobernador Maximiliano Pullaro calificó esta edición como “la más grande y la más importante” y señaló que, a partir de las encuestas realizadas al 35% de las empresas participantes, ya se identificaron operaciones por unos 15 millones de dólares en exportaciones.

El mandatario estimó que esa cifra podría superar los 40 millones de dólares a medida que continúen las negociaciones durante el año. En ese sentido, destacó que el objetivo es que las empresas santafesinas puedan consolidar los mercados donde ya tienen presencia y, al mismo tiempo, abrir nuevos destinos.

“Hoy gobernar en Argentina es generar trabajo”, sostuvo Pullaro, quien planteó que la búsqueda de nuevos mercados y el crecimiento de las exportaciones forman parte de una estrategia para generar actividad económica y empleo en la provincia.

El gobernador también destacó la participación de cerca de 40 embajadores y remarcó que Santa Fe busca posicionarse como sede de eventos de alcance nacional e internacional vinculados con la producción y el comercio exterior.

Como ejemplo del impacto que puede tener la infraestructura provincial, mencionó el caso de una empresa yerbatera de otra jurisdicción que prevé exportar 25 contenedores a través del puerto de Rosario y utilizar el sistema Exporta Simple del Aeropuerto Internacional de Rosario.

Un foro que creció en tres ediciones

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el volumen de negocios y contactos alcanzado durante esta edición y sostuvo que los resultados muestran el potencial de las empresas santafesinas para avanzar en la internacionalización.

Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, repasó el crecimiento del evento desde su primera edición. Según detalló, los encuentros de negocios pasaron de 3.120 a más de 5.100, mientras que las empresas participantes aumentaron de 1.000 a 1.100.

También se amplió la cantidad de sectores involucrados: de 15 en la primera edición a 60 subsectores productivos en la tercera. El auditorio de capacitaciones pasó, en tanto, de 24 a 44 charlas.

Otro de los espacios que mostró un fuerte crecimiento fue el Foro de Inversiones, que pasó de 250 a más de 1.200 encuentros, con la participación de 44 fondos de inversión y 300 startups.

Los circuitos productivos también se multiplicaron: de nueve en la primera edición a 58 en esta convocatoria, con recorridas por establecimientos y empresas de distintas localidades santafesinas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que los sectores con mayor capacidad exportadora continúan siendo las manufacturas de origen agropecuario y los alimentos con valor agregado, dos de los principales pilares de la inserción internacional de Santa Fe.