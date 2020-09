Pese a las restricciones, el 80% de los comercios de Aristóbulo del Valle abre por la mañana

Pese a dichas restricciones horarias, en general los comercios en diversos puntos de la ciudad abren sus puertas por la mañana, y en particular, en la avenida Aristóbulo del Valle, un 80 por ciento atiende en horario matutino.

En las últimas horas, un nutrido grupo de titulares de comercios de la avenida se manifestó pidiendo cambios en los horarios, argumentando que el horario vespertino propuesto por la municipalidad es insuficiente para la realidad económica actual del sector.

Reclamo Aristóbulo.jpg Comerciantes de Aristóbulo del Valle se manifestaron pidiendo la habilitación de sus comercios en horario matutino.

"La situación ya se hizo muy difícil para todo el comercio santafesino, sea el rubro que sea. Estamos tan afectados que nos estamos jugando los últimos cartuchos. El gobierno tiene que entender que estamos en una situación extrema, donde el comerciante ya hizo lo suyo cerrando cuando nos pidieron, cambiando horarios y haciendo lo posible para subsistir; pero ese subsistir ya no es posible si no se reactivan las ventas", sostuvo Andrés, comerciante de la zona.

"Nosotros entendemos a los inspectores que recorren la avenida controlando la apertura y los horarios, pero ellos deberán entender que nosotros no podemos más y vamos camino al derrumbe total. Si no abrimos fuera del horario que nos impusieron por la tarde, horario que nos perjudica notoriamente, y no trabajamos al menos algunas horas por la mañana, no vamos a aguantar y vamos a terminar cerrando", continuó agregando Andrés.

"Vamos a trabajar a la mañana y a la tarde, porque a la siesta no anda nadie en la calle. Es imposible pensar solo trabajar en horario vespertino porque la actividad recién comienza a verse desde las 16. Es inviable pensar en pagar alquileres y gastos fijos sólo trabajando por la tarde", sentenció otro comerciante, Maximiliano.

Momentos de tensión

Mientras este martes por la mañana se manifestaban los comerciantes en la zona de Aristóbulo del Valle al 5.900, a cuadras del Puente Negro, inspectores de la Secretaria de Control municipal pretendieron labrar un acta de infracción en un comercio que tenía sus puertas abiertas.

Un grupo de comerciantes ingresó al local y cruzó entredichos en tonos de voz elevados con los inspectores pidiendo que se retiren del lugar.

"Pedimos sentido común porque todos los comercios ya aprendimos a trabajar con protocolos. Pese a los horarios que nos quisieron imponer, la gente circula igual y nosotros no somos el foco de contagio", argumentó Francisco, otro comerciante autoconvocado y finalizó: "Estamos cansados, una semana nos dicen que el problema son las juntadas en las casas, y a los 7 días, el comercio y la circulación. No hay venta en el horario donde hay temperatura alta en Santa Fe, que es después de las 14 y hasta las 16”.