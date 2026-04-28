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Pronóstico en Santa Fe: mañana fría y leve ascenso de temperatura hacia el fin de semana

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

28 de abril 2026 · 07:24hs
Pronóstico en Santa Fe: mañana fría y leve ascenso de temperatura hacia el fin de semana

José Busiemi

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, fría y una temperatura de 10.4° a las 7 de la mañana, con una máxima prevista de 17°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que mientras en la región se mantiene la acción del sistema de alta presión, con aporte de aire frío en altura, en superficie se observa el incremento en el aporte de aire algo más cálido desde el norte del continente. Esta situación, si bien permite el aumento de la nubosidad, la jornada debería presentarse mayormente soleadas, con muy baja posibilidad de algunos chaparrones débiles y aislados, manteniendo las temperaturas con una tendencia muy lenta y gradual en ascenso.

Miércoles con cielo mayormente despejado, o con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 9º y máxima 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando por momentos al oeste/noroeste.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche y la noche. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales y temperaturas en suave ascenso: mínima 11º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, viernes con cielo parcialmente nublado a mayormente despejado con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 15º y suave descenso de las máximas, 20º. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/sureste hacia la tarde o tarde/noche.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe pronóstico Temperaturas
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