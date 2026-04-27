Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

La app, gratuita y desarrollada por el gobierno provincial con Lotería de Santa Fe, será presentada este lunes, con un sistema de navegación segura

Una app del gobierno de Santa Fe para una navegación segura para los menores

El gobierno de la Provincia de Santa Fe presenta este lunes una app orientada a prevenir el acceso de menores a sitios de apuestas ilegales , contenidos digitales no seguros y plataformas donde se promueva la violencia . La actividad se lleva adelante este mediodía en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, con la participación de autoridades provinciales.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STG) y la Lotería de Santa Fe, propone un cambio de enfoque en el control parental: pasar de un esquema reactivo –basado en bloquear riesgos– a un modelo preventivo, donde el entorno digital se construye desde el inicio bajo criterios de seguridad.

La app, gratuita y disponible para Android y iOS, funciona a través de dos aplicaciones complementarias. Por un lado, una destinada a los adultos, desde donde se configuran perfiles, autorizan accesos y se gestiona el uso; por otro, una versión para menores que transforma el dispositivo en un entorno de navegación protegido, bloqueando navegadores externos y centralizando la experiencia en un sistema seguro.

Cómo es la app

Para explicarlo simple: imaginemos que el celular de un chico es una plaza gigante con 1.000 puertas. El sistema tradicional intentaba ponerle candado a las puertas malas (apuestas, violencia), pero siempre aparecía una puerta nueva.

Lo que presenta el Gobierno de Santa Fe hoy en el Salón Blanco es un sistema de "lista blanca".

Tres puntos claves para que se entienda fácil

1. El cambio de lógica: "Solo lo que yo digo"

En lugar de que el chico pueda entrar a todo internet menos a lo que está prohibido, la app hace que el celular solo pueda entrar a lo que está permitido.

El Gobierno ya cargó 400 sitios y 200 apps que son seguras (educativas, juegos sanos, etc.).

Si el sitio no está en esa lista, el celular directamente no lo abre. Es mucho más seguro porque no deja lugar al error.

2. Cómo funciona en la práctica (las dos apps)

Son dos aplicaciones que se "hablan" entre sí:

La del adulto, que es el "administrador". Desde su teléfono configura qué pueden ver y qué no.

La de los chicos: esta app "envuelve" el teléfono del menor. Bloquea el Google Chrome o cualquier navegador común y los obliga a navegar a través de este entorno seguro.

3. El "Permiso" en tiempo real

Si el chico quiere entrar a un sitio nuevo que no está en la lista (por ejemplo, una página de juegos que le pasaron en la escuela), al adulto le llega una notificación al celular.

El adulto mira la página y, si le parece bien, le da el "OK" desde su teléfono. Si no, queda bloqueada. Esto evita que los chicos caigan en sitios de apuestas ilegales, que es un problema enorme hoy en día.

¿Por qué lo hacen así?

Básicamente, porque las plataformas de apuestas cambian de dirección web todo el tiempo para esquivar los bloqueos. Con este sistema de Santa Fe, si la página de apuestas no fue autorizada previamente por el Estado o por el adulto, nunca va a cargar en el teléfono del menor.

Es una herramienta muy útil, especialmente si se quiere que los chicos usen la tecnología sin el miedo de que terminen en una plataforma de casino online con dos clics.