Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Redacción UNO Santa Fe

2 de marzo 2026 · 20:13hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico climático trimestral para el período marzo–abril–mayo de 2026, en el que se prevé para Santa Fe y la región Litoral un escenario de precipitaciones en valores normales y temperaturas con tendencia a ubicarse entre normales y levemente superiores a lo habitual.

Qué se espera en Santa Fe

Según el informe, gran parte del territorio santafesino se encuentra dentro de la categoría de precipitaciones normales, aunque el oeste de la provincia presenta una probabilidad mayor de registrar lluvias normales o inferiores a lo normal. Esto implica que, si bien no se esperan déficits marcados, podrían darse períodos más secos, especialmente hacia el centro-oeste provincial.

En cuanto a la temperatura, el pronóstico indica que el oeste de Santa Fe podría experimentar valores superiores a los normales para la época, mientras que el centro y este provincial se mantendrían en rangos normales a levemente más cálidos.

Trimestre con variabilidad climática

Desde el SMN advierten que este tipo de pronósticos no describe eventos puntuales, sino comportamientos promedio del trimestre. En ese sentido, no se descarta la ocurrencia de lluvias intensas aisladas, cambios bruscos de temperatura u otros fenómenos de corta duración que no pueden preverse en la escala estacional.

“El pronóstico trimestral no indica cuántos milímetros lloverán ni cuándo, sino cuál es la tendencia más probable”, aclara el organismo, que recomienda seguir los pronósticos diarios y semanales, además del sistema de alertas tempranas.

El informe se elaboró a partir del análisis conjunto de modelos climáticos globales y estadísticas nacionales, en un contexto de condiciones neutras del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS), lo que suele favorecer escenarios más variables y con menor predominio de una señal climática clara.

