Barracas Central asume un partido determinante ante Audax Italiano

Barracas Central buscará su primer triunfo en la Copa Sudamericana cuando reciba, desde las 21, a Audax Italiano de Chile, por la tercera fecha del Grupo G

Barracas Central buscará su primer triunfo en la Copa Sudamericana cuando reciba este martes a Audax Italiano de Chile, en el marco de la tercera fecha del Grupo G.

El partido tendrá lugar en el estadio Florencio Sola de Banfield desde las 21 y contará con el arbitraje del peruano Kevin Ortega mientras que su compatriota Diego Haro estará en el VAR. La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN 2 y la plataforma Disney +.

El equipo de Ruben Darío Insua llega a este partido tras lo que fue el empate 1-1 ante Racing, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la décimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, certamen que lo tiene octavo con 21 puntos y en zona de playoffs.

Para este encuentro ante el conjunto chileno, el entrenador ex San Lorenzo no realizaría modificaciones con respecto al empate ante la “Academia” y repetirá el equipo.

Por su parte, el equipo del entrenador argentino Gustavo Lema llega a este encuentro tras lo que fue el empate 2-2 ante Deportivo Limache, el pasado viernes en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida, por la undécima fecha de la Liga de Primera División de Chile que lo tiene en el puesto 13 con 11 puntos.

Probables formaciones de Barracas Central y Audax Italiano

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.

Audax Italiano (Chile): Tomás Ahumada; Daniel Piña, Marcelo Ortiz, Raimundo Rebolledo; Esteban Matus, Marco Collao, Vicente Centeno, Paolo Guajardo; Michael Fuentes, Giovani Chiaverano y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

VAR: Diego Haro (Perú).