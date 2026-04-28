La Selección de Santa Fe debutará ante Noroeste en el Provincial juvenil

Uno Santa Fe | Ovación | Selección

La Selección Juvenil Masculina de la ASB transita su última semana de trabajos rumbo al Campeonato Provincial en Marcos Juárez (1 al 3 de mayo)

Ovación

Por Ovación

28 de abril 2026 · 08:34hs
La Selección Juvenil Masculina de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB) transita su última semana de trabajos rumbo al Campeonato Provincial en Marcos Juárez (1 al 3 de mayo).

El elenco de Sebastián Puñet debutará el viernes 1 ante Noroeste, desde las 19.15, en el gimnasio Leonardo Gutiérrez del club San Martín.

También compartirán la zona B, Asociación Venadense y Asociación Cañadense. La zona A se jugará en el club Argentino, con las presencias de Reconquista, Rafaela, Rosario y Oeste Santafesino.

Plantel ASB - Provincial Juvenil 2026

1-Mautino, Facundo (Banco Provincial)

2-Yanotti, Francisco (Unión SF)

3-Rodríguez, Joaquín (Unión SF)

4-Zanor, Facundo (Gimnasia)

5-Perren, Felipe (Alma Juniors)

6-Pfeiffer, Guillermo (Almagro)

7-Kuchen Nuñez, Francisco (Argentino SC)

8-Degiambatista, Tiziano (Alma Juniors)

9-Panzanella, Giuliano (Santa Rosa)

10-Bertone, Francisco (Regatas SF)

11-Lemos, Juan (Regatas SF)

12-Hernández, Emilio (Regatas SF)

DT: Puñet, Sebastián

AT: Rinaudo, Valentín y Bernardi, Ignacio

PF: Saavedra, Julieta

Lo último

Último Momento
Ovación
