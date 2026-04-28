La Selección de Santa Fe debutará ante Noroeste en el Provincial juvenil
La Selección Juvenil Masculina de la ASB transita su última semana de trabajos rumbo al Campeonato Provincial en Marcos Juárez (1 al 3 de mayo)
Por Ovación
El elenco de Sebastián Puñet debutará el viernes 1 ante Noroeste, desde las 19.15, en el gimnasio Leonardo Gutiérrez del club San Martín.
También compartirán la zona B, Asociación Venadense y Asociación Cañadense. La zona A se jugará en el club Argentino, con las presencias de Reconquista, Rafaela, Rosario y Oeste Santafesino.
Plantel ASB - Provincial Juvenil 2026
1-Mautino, Facundo (Banco Provincial)
2-Yanotti, Francisco (Unión SF)
3-Rodríguez, Joaquín (Unión SF)
4-Zanor, Facundo (Gimnasia)
5-Perren, Felipe (Alma Juniors)
6-Pfeiffer, Guillermo (Almagro)
7-Kuchen Nuñez, Francisco (Argentino SC)
8-Degiambatista, Tiziano (Alma Juniors)
9-Panzanella, Giuliano (Santa Rosa)
10-Bertone, Francisco (Regatas SF)
11-Lemos, Juan (Regatas SF)
12-Hernández, Emilio (Regatas SF)
DT: Puñet, Sebastián
AT: Rinaudo, Valentín y Bernardi, Ignacio
PF: Saavedra, Julieta