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Quinta Marcha Federal Universitaria: la comunidad educativa vuelve a concentrarse en las calles de Santa Fe

La movilización reúne a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sindicales. La CGT se sumó a la convocatoria, que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para 2027.

15 de octubre 2026 · 17:14hs
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Quinta Marcha Federal Universitaria: la comunidad educativa vuelve a concentrarse en las calles de Santa Fe

Quinta Marcha Federal Universitaria: la comunidad educativa vuelve a concentrarse en las calles de Santa Fe

La quinta Marcha Federal Universitaria tiene su expresión este jueves en la ciudad de Santa Fe, donde la comunidad educativa y el movimiento obrero se movilizan para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

La convocatoria reúne a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Fe, organizaciones estudiantiles, gremios docentes y no docentes y distintos sectores de la sociedad.

Comenzó la quinta Marcha Federal Universitaria: la comunidad educativa vuelve a las calles de Santa Fe

Comenzó la quinta Marcha Federal Universitaria: la comunidad educativa vuelve a las calles de Santa Fe

La CGT Regional Santa Fe también confirmó su participación, con una movilización sindical que se incorporó al reclamo universitario.

La marcha está prevista para las 17, frente al Rectorado de la UNL, ubicado en bulevar Pellegrini al 2750. Los gremios nucleados en la CGT, por su parte, convocaron a concentrarse desde las 15 frente a la sede de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional del Litoral (APUL), para marchar por Santiago del Estero hasta Rivadavia y continuar hacia El Molino.

El reclamo por el financiamiento universitario

El eje de la movilización es la exigencia de que el Gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario. La rectora de la UNL, Laura Tarabella, había advertido antes de la marcha que las universidades no querían llegar a una quinta convocatoria para sostener un reclamo que, según planteó, debería resolverse mediante el cumplimiento de la ley.

“Lo que estamos reclamando justamente es la implementación de la ley”, sostuvo Tarabella. Entre las principales demandas del sistema universitario se encuentran la recomposición salarial para docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y los fondos para cubrir los gastos de funcionamiento, afectados por la inflación.

Otro de los puntos centrales es el proyecto de Presupuesto nacional 2027. Desde las universidades cuestionan que las partidas previstas no contemplan los recursos que consideran necesarios para sostener el sistema ni la recuperación de las pérdidas acumuladas en el sector universitario y científico. Por eso, también reclaman que los legisladores nacionales revisen la propuesta presupuestaria.

“Hubiésemos deseado no llegar a una quinta marcha, sino que lo que es ley se cumpla en virtud del respeto de las instituciones democráticas”, había expresado la rectora.

La CGT se suma y advierte por el funcionamiento de las universidades

El movimiento obrero organizado también participa de la jornada. El titular de la CGT Regional Santa Fe, Claudio Girardi, confirmó la adhesión sindical y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional ante el reclamo por el financiamiento.

“El Gobierno sigue haciendo oídos sordos, así que mañana nos vamos a movilizar en todo el país”, había afirmado el dirigente.

Por su parte, Rubén Núñez, representante de APUL, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la falta de recursos para las casas de estudio.

“Si no tenemos esta ley de financiamiento universitario y los fondos pertinentes no están contemplados en la nueva ley de presupuesto, el sistema universitario argentino no va a poder funcionar el próximo año”, sostuvo.

Núñez también vinculó el reclamo con el desarrollo de las economías regionales, la generación de empleo y el aporte de la ciencia y la tecnología al mundo del trabajo. Además, señaló que la preocupación abarca otras áreas, como la salud pública, la industria nacional, los recursos naturales, las leyes laborales y sociales y la situación de los jubilados.

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