La provincia presentó una propuesta formal al Gobierno nacional de cara a la licitación del sistema ferroviario de cargas. Entre los principales planteos figuran la creación de una instancia de coordinación entre Nación y las provincias involucradas y la finalización del Circunvalar Ferroviario de Santa Fe, una obra que presenta un avance cercano al 70 %.

Santa Fe busca tener voz en la licitación del Belgrano Cargas: pide una mesa federal y prioridad para terminar el Circunvalar

El Gobierno de Santa Fe presentó ante la Secretaría de Transporte de la Nación una propuesta para participar en el proceso de reconfiguración y futura licitación del sistema ferroviario de cargas, en el marco de la privatización de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza dispuesta por el Ejecutivo nacional.

La iniciativa, elevada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, pone el foco en dos aspectos que la provincia considera centrales para el futuro de la red logística: la conformación de una mesa de coordinación federal que permita intervenir en las decisiones vinculadas al proceso licitatorio y la finalización del Circunvalar Ferroviario de Santa Fe , una obra considerada estratégica para la conectividad regional.

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La propuesta fue presentada ante la Secretaría de Transporte que conduce Mariano Plencovich y se enmarca en el proceso abierto a partir del Decreto 67/2025 y la Resolución 1049/2025, que establecen la reorganización de las principales líneas ferroviarias de cargas del país en un plazo de doce meses.

Una mesa federal para participar de las decisiones

Uno de los principales pedidos realizados por la provincia consiste en la creación de una mesa de trabajo integrada por la Secretaría de Transporte de la Nación, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) y el Gobierno santafesino.

Según planteó la administración provincial, el objetivo es garantizar mayor transparencia y previsibilidad durante el proceso licitatorio, además de coordinar inversiones y evaluar alternativas técnicas de manera consensuada.

La iniciativa busca que las provincias con fuerte participación en la actividad logística y exportadora tengan incidencia en las decisiones vinculadas al futuro esquema ferroviario, especialmente en una etapa de transformación del sistema nacional de cargas.

El Circunvalar, una obra que Santa Fe quiere blindar en la licitación

Otro de los puntos centrales del documento presentado a Nación es la situación del Circunvalar Ferroviario de Santa Fe, una obra que registra aproximadamente un 70 % de avance y que permitirá mejorar la circulación de trenes de carga evitando el paso por zonas urbanas.

La provincia solicitó que su finalización sea incorporada expresamente en los pliegos de la futura licitación, estableciendo plazos concretos de ejecución y una fecha límite para el inicio de los trabajos pendientes.

Además, propuso que las empresas oferentes que asuman el compromiso de acelerar la obra obtengan una valoración favorable dentro del proceso de evaluación.

Desde el gobierno provincial consideran que la concreción del Circunvalar resulta clave para mejorar la eficiencia operativa del sistema ferroviario y potenciar la conexión entre distintos corredores productivos.

Más carga ferroviaria y mejor conexión con los puertos

La propuesta también incorpora medidas destinadas a fortalecer el transporte ferroviario de cargas y ampliar su participación dentro de la matriz logística nacional.

Actualmente, de las aproximadamente 450 millones de toneladas que se transportan cada año en Argentina, apenas 18,8 millones se movilizan por ferrocarril. El resto se traslada por camión, una situación que, según plantea la provincia, incrementa los costos logísticos y afecta la competitividad.

En ese sentido, Santa Fe propuso impulsar nuevos desvíos ferroviarios para mejorar la conectividad de cooperativas, acopios, industrias y terminales portuarias, además de facilitar la reutilización de infraestructura ferroviaria en desuso.

También pidió analizar el impacto que tendrá la futura concesión sobre el sistema portuario santafesino, integrado por las terminales de Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes.

El rol estratégico de Santa Fe

La presentación destaca la relevancia de la provincia dentro del esquema exportador argentino. A través del complejo portuario del Gran Rosario se procesa y despacha alrededor del 80 % de los granos, aceites y subproductos exportados por el país, mientras que desde sus terminales sale cerca del 28 % de las exportaciones nacionales.

En ese contexto, el Gobierno provincial sostiene que la modernización del sistema ferroviario debe estar articulada con otras iniciativas en marcha, como la futura concesión de la Hidrovía, el fortalecimiento de los puertos públicos y las obras viales vinculadas a la actividad logística.

La apuesta oficial es consolidar a Santa Fe como uno de los principales nodos logísticos de América del Sur y aprovechar las oportunidades vinculadas al crecimiento de actividades como la minería del litio en el norte argentino y el desarrollo del cobre en la región cuyana.