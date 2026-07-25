Una científica del Conicet en Santa Fe desarrolló una tecnología que permite obtener dos cosechas con una sola siembra

Renata Reinheimer, investigadora del IAL-CONICET-UNL y CEO de Infira, explicó en Mañana UNO cómo funciona la innovación premiada por Naciones Unidas que busca transformar la producción agrícola y regenerar los suelos

Una investigación nacida en los laboratorios del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) logró trascender las fronteras y posicionarse entre las mejores iniciativas de innovación del mundo. La protagonista es Renata Reinheimer , investigadora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL-CONICET-UNL) y una de las fundadoras de Infira , la startup santafesina que recientemente recibió un reconocimiento internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) , organismo dependiente de Naciones Unidas.

Durante una entrevista en el programa Mañana UNO , que se emite por UNO 106.3 , Reinheimer explicó el alcance de la innovación y el camino recorrido para transformar una investigación científica en una empresa de base tecnológica con proyección global.

La tecnología que permite obtener dos cosechas con una sola siembra

El desarrollo impulsado por Infira propone un cambio de paradigma para la producción agrícola. Según explicó la investigadora, la tecnología hace posible que una planta rebrote luego de la primera cosecha, permitiendo obtener una segunda producción sin necesidad de volver a sembrar. "A partir de una semilla se obtienen dos cosechas", resumió Reinheimer.

Además del incremento en la productividad, destacó que la permanencia del cultivo favorece la regeneración del suelo, mejora la captura de carbono, optimiza el reciclado de nutrientes y reduce el uso de maquinaria e insumos.

"Al no remover el cultivo del suelo, las raíces siguen vivas y continúan creciendo. Eso genera beneficios ambientales muy importantes y se enmarca dentro del concepto de agricultura regenerativa", explicó.

De un laboratorio de Santa Fe al reconocimiento de Naciones Unidas

La empresa nació a partir de una tecnología desarrollada en la UNL y el Conicet y actualmente funciona en el Parque Tecnológico Litoral Centro, en la ciudad de Santa Fe.

Hace pocas semanas, el equipo viajó a Ginebra, donde recibió un premio otorgado por la OMPI por combinar innovación tecnológica con una sólida estrategia de propiedad intelectual.

El certamen reunió a más de 4.000 empresas de 130 países. Tras un proceso de evaluación internacional quedaron 33 finalistas y finalmente se distinguieron 11 proyectos en distintas categorías. Infira obtuvo el premio como empresa emergente en la categoría Alimentos y Agro.

Una startup que apuesta a exportar conocimiento

Reinheimer explicó que el modelo de negocios de Infira no consiste en producir semillas, sino en desarrollar la tecnología hasta un punto en el que pueda ser licenciada a empresas semilleras capaces de escalarla a nivel comercial.

"Nosotros trabajamos con el conocimiento. No embolsamos semillas, sino que desarrollamos la tecnología para que luego pueda ser adoptada por la industria", señaló.

La científica remarcó que el camino desde el laboratorio hasta el mercado requiere inversión, validaciones y alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales.

El ecosistema científico de Santa Fe

Durante la entrevista, Reinheimer destacó el papel que desempeña el ecosistema científico y tecnológico santafesino para impulsar proyectos de innovación.

Aseguró que la articulación entre la universidad pública, el Conicet, el sector privado y las instituciones de apoyo al emprendedurismo convierte a Santa Fe en un ejemplo de transferencia tecnológica.

"En Santa Fe tenemos todos los engranajes necesarios para coordinar la ciencia con el sistema productivo y lograr que el conocimiento llegue al campo", sostuvo.

También valoró el respaldo recibido para conformar la empresa y reconoció que el proceso fue posible gracias al trabajo conjunto de investigadores, instituciones y emprendedores.

"En Santa Fe se produce conocimiento de calidad"

Más allá del reconocimiento internacional, Reinheimer aseguró que el premio representa una oportunidad para mostrar al mundo el potencial científico de la provincia.

"Hay muchas empresas y muchos investigadores con ideas extraordinarias que todavía no dieron el salto. Mostrar este caso puede servir de inspiración y demostrar que en Santa Fe y en la Argentina se produce conocimiento de calidad", afirmó.

La investigadora compartió el reconocimiento con sus socias Cecilia Arolfo y Victoria Nagel, cofundadoras de Infira, y destacó que el crecimiento de la empresa dependerá de seguir incorporando talento e inversiones para llevar la innovación desarrollada en Santa Fe a los principales mercados agrícolas del mundo.

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