Luego del caso San Cristóbal, Santa Fe presentó un equipo de psicólogos para intervenir en situaciones críticas en las escuelas

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos que asistirá a las escuelas de Santa Fe en situaciones críticas

La secretaria de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación de Santa Fe, Daiana Gallo Ambrosis , anunció la creación de un Equipo de Acompañamiento a Contextos Excepcionales , una iniciativa inédita en el país destinada a intervenir en escuelas donde se registren hechos de alta complejidad emocional o institucional.

Durante una entrevista concedida a LT10 , la funcionaria explicó que la medida se enmarca en una política integral que la actual gestión impulsa desde el inicio del gobierno de Maximiliano Pullaro y del ministro de Educación José Goity , con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar y el abordaje de la salud mental .

"Cuando asumimos conformamos un área específica de Convivencia y Construcción de Ciudadanía, donde reunimos a los equipos socioeducativos, de Educación Sexual Integral, convivencia, bienestar docente y bienestar de asistentes escolares", explicó.

"La violencia no nace en la escuela"

Gallo Ambrosis sostuvo que las instituciones educativas reciben problemáticas que se originan fuera del ámbito escolar y que luego impactan en la convivencia cotidiana.

"Para nosotros no existe la violencia escolar. Existen las violencias en la sociedad y terminan repercutiendo en la escuela, porque la escuela es el lugar que aloja, escucha y da la palabra", afirmó.

En ese sentido, recordó que desde el Ministerio ya se venían desarrollando protocolos para responder a situaciones críticas, como amenazas o la presencia de armas dentro de establecimientos educativos.

El caso San Cristóbal aceleró la implementación

La funcionaria reconoció que el episodio ocurrido en una escuela de San Cristóbal, donde un estudiante protagonizó un hecho de extrema gravedad, llevó al Gobierno provincial a profundizar las políticas de acompañamiento.

"Lo que pasó en San Cristóbal fue un acontecimiento único, que nadie esperaba. Nos invitó a seguir profundizando estas políticas porque el trabajo conjunto con Salud Mental resultaba insuficiente frente a la magnitud del sistema educativo santafesino", señaló.

Actualmente, la provincia cuenta con cerca de 5.000 instituciones educativas, alrededor de 900.000 estudiantes y unos 80.000 trabajadores del sistema.

Cómo funcionará el nuevo equipo de psicólogos

El dispositivo estará integrado inicialmente por 10 psicólogos y psicólogas de las ciudades de Santa Fe y Rosario, quienes tendrán dos funciones principales.

Por un lado, desarrollarán instancias de capacitación y formación destinadas a supervisores, directivos, docentes y equipos socioeducativos sobre el abordaje institucional de la salud mental.

Por otro, intervendrán directamente cuando ocurra una situación excepcional que genere una fuerte conmoción en una comunidad educativa. "No trabajamos desde el caso individual, sino desde una mirada institucional, comunitaria y colectiva", remarcó Gallo Ambrosis.

La funcionaria aclaró que los profesionales podrán tener contacto con estudiantes cuando la situación lo requiera, aunque el eje del trabajo estará puesto en acompañar a toda la comunidad educativa.

Intervenciones durante semanas si el caso lo requiere

Como ejemplo, mencionó además el caso de una alumna de Rosario que falleció tras un accidente, situación que también requirió un acompañamiento prolongado.

Según explicó, en estos contextos los profesionales podrán permanecer durante uno o dos meses trabajando junto a directivos, docentes, estudiantes y familias para ayudar a procesar el impacto emocional.

Además, anticipó que, cuando sea necesario, el Ministerio buscará contratar profesionales de las localidades donde ocurran estos hechos para garantizar una respuesta rápida y adecuada.

Gallo Ambrosis aseguró que el programa no tiene antecedentes similares en otras provincias. "Estamos haciendo camino al andar. Buscamos experiencias en otras jurisdicciones y no encontramos un equipo con estas características. Es una propuesta novedosa para trabajar la salud mental dentro de las instituciones educativas", sostuvo.

Profesionales con experiencia en las escuelas

Respecto de la selección de los integrantes, explicó que el requisito no fue solamente ser psicólogos, sino también conocer el funcionamiento del sistema educativo. "Muchos de ellos son docentes de distintos niveles. Ese conocimiento de la dinámica escolar les da un valor agregado muy importante para intervenir en estas situaciones", indicó.

La secretaria señaló que el nuevo equipo también tendrá la misión de fortalecer las herramientas de docentes, supervisores y directivos frente a los nuevos desafíos que plantea la convivencia escolar.

"La pandemia modificó profundamente la sociedad. Hoy la salud mental dejó de ser un tema del que no se hablaba y pasó a ocupar un lugar central. Nosotros queremos brindar herramientas para que las escuelas puedan afrontar estas situaciones", afirmó.

Finalmente, destacó la buena recepción que tuvo la iniciativa entre las comunidades educativas. "Las devoluciones que recibimos son muy positivas. Sabemos que es un desafío nuevo, pero creemos que las escuelas santafesinas necesitan este acompañamiento y por eso tomamos la decisión política de crear este equipo."

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