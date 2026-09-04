Santa Fe se consolida como potencia exportadora: vendió al mundo usd 9.357 millones

Las exportaciones de la provincia crecieron 29,8% en un año y representaron el 28,6% de las ventas externas de la región pampeana. Grasas, aceites y subproductos de la industria alimentaria encabezaron los envíos.

Impulsada principalmente por la agroindustria , Santa Fe fue además la provincia que registró el mayor crecimiento exportador dentro de la región pampeana . Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre el origen provincial de las exportaciones , correspondiente a los primeros seis meses del año.

De acuerdo con el informe del organismo estadístico, durante el primer semestre de 2026 Argentina exportó bienes por u$s 49.511 millones .

La región pampeana, integrada por Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, concentró el 66,2% del total de las exportaciones nacionales, con ventas al exterior por u$s 32.760 millones.

Bastante más atrás se ubicaron la Patagonia, con el 17,8%; el Noroeste Argentino (NOA), con el 6,5%; Cuyo, con el 5,1%; y el Noreste Argentino (NEA), con el 1,3%.

Sin embargo, el informe también muestra que el mayor crecimiento de las exportaciones estuvo concentrado en las regiones vinculadas a la actividad minera y petrolera.

El NOA registró un incremento interanual del 68,2%, mientras que la Patagonia creció un 51,7%. Por provincia, Catamarca presentó una suba del 119,6% y Jujuy del 110,8%. Salta aumentó sus exportaciones un 85,2%, apenas por debajo de Santa Cruz, que registró un crecimiento del 86,2%.

Santa Fe, segunda en el ranking nacional

En valores absolutos, la provincia de Buenos Aires lideró el ranking exportador, con casi usd 16.000 millones. Le siguieron Santa Fe, con u$s 9.357 millones; Córdoba, con u$s 5.601 millones; y Neuquén, con u$s 4.031 millones.

Dentro de este grupo de las principales provincias exportadoras, Santa Fe fue la segunda con mayor crecimiento interanual, con una suba del 29,8%, solamente por detrás de Neuquén, jurisdicción donde se encuentra buena parte de la actividad vinculada a Vaca Muerta, que registró un incremento del 42,5%.

En tanto, las exportaciones de Buenos Aires crecieron un 10,1% y las de Córdoba aumentaron un 9,3%.

India, Asean y Aladi: los principales destinos de Santa Fe

Los principales mercados de destino de las exportaciones santafesinas durante el primer semestre fueron India, con compras por u$s 1.717 millones; Asean, con u$s 1.183 millones; y Resto de Aladi, con u$s 1.081 millones.

En cuanto a los productos, la provincia tuvo como principales rubros de exportación a las grasas y aceites, por usd 3.161 millones, y los residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, por u$s 2.898 millones.

En conjunto, estos dos rubros explicaron el 64,8% de las exportaciones provinciales.

También se destacó el comportamiento de los cereales, cuyas ventas al exterior aumentaron un 20,7% y representaron el 9,8% del total exportado por Santa Fe.

Por su parte, las carnes y sus preparados registraron un fuerte crecimiento interanual del 59,2% y representaron el 7,4% del total de las ventas santafesinas al exterior.

La agroindustria sigue siendo clave para la región pampeana

Con diferencias entre cada distrito, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) fueron las grandes protagonistas del comercio exterior de la región pampeana.

Este rubro alcanzó los u$s 13.798 millones, equivalentes al 42,1% del total exportado por la región, y registró una suba interanual del 11,8%.

Los productos primarios sumaron u$s 9.132 millones, representando el 27,9% del total, mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) totalizaron u$s 7.397 millones, con una participación del 22,6% y un crecimiento interanual del 7%.

Por último, el rubro combustibles y energía registró ventas al exterior por u$s 2.432 millones, equivalentes al 7,4% del total exportado por la región pampeana.

La región pampeana concentró dos tercios de las exportaciones

Durante los primeros seis meses de 2026, las ventas al exterior de la región pampeana alcanzaron los u$s 32.760 millones, lo que representó el 66,2% del total de las exportaciones argentinas.

En comparación con el primer semestre de 2025, la región registró un crecimiento del 15,2%.

Los principales destinos fueron Brasil, con una participación del 15,6%; China, con el 8,2%; India, también con el 8,2%; y Vietnam, con el 4,8%.

Dentro de la región, Buenos Aires concentró el 48,7% de las exportaciones, seguida por Santa Fe, con el 28,6%; Córdoba, con el 17,1%; Entre Ríos, con el 3,2%; La Pampa, con el 1,8%; y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 0,6%.

Patagonia: petróleo y energía impulsaron las exportaciones

La Patagonia se ubicó como la segunda región exportadora del país, con ventas al exterior por u$s 8.808 millones durante el primer semestre. Esta cifra representó el 17,8% del total de las exportaciones argentinas.

Los principales destinos fueron Estados Unidos, con el 29,4%; Chile, con el 16,4%; Suiza, con el 8,1%; y Tailandia, con el 6,8%.

Dentro de la región, Neuquén representó el 48,9% de las exportaciones; Santa Cruz, el 24,4%; Chubut, el 20%; Río Negro, el 3,4%; y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 3,3%.

Por grandes rubros, combustibles y energía lideraron las exportaciones patagónicas, con u$s 5.076 millones, equivalentes al 57,6% del total regional. Este segmento registró una suba interanual del 42,6%.

Las MOI alcanzaron los u$s 2.440 millones, el 27,7% del total, y tuvieron un incremento del 89,6% interanual.

Los productos primarios sumaron u$s 1.096 millones, con una participación del 12,4% y una suba del 38,9% respecto del mismo período de 2025.

Finalmente, las MOA registraron ventas al exterior por u$s 196 millones, equivalentes al 2,2% del total regional, con un crecimiento interanual del 14,8%.

El NOA fue la tercera región exportadora

La tercera región exportadora fue el Noroeste Argentino (NOA), con ventas al exterior por usd 3.241 millones, cifra que representó el 6,5% del total de las exportaciones del país.

El crecimiento interanual de las exportaciones del NOA alcanzó el 68,2% durante el primer semestre de 2026.

Los principales destinos de las ventas externas de la región fueron China, con una participación del 42,4%; Estados Unidos, con el 12%; Brasil, con el 5,2%; y Chile, con el 3,8%.