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Santa Fe cambia los horarios de la nocturnidad por los Juegos Suramericanos: hasta qué hora podrán funcionar los locales

El Concejo Municipal aprobó un régimen excepcional que regirá durante septiembre. Bares, restaurantes y espacios culturales podrán extender sus horarios de funcionamiento, con algunas actividades habilitadas hasta las 5.30. La medida busca acompañar el movimiento económico y turístico generado por el evento deportivo internacional.

3 de septiembre 2026 · 15:12hs
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Santa Fe cambia los horarios de la nocturnidad por los Juegos Suramericanos: hasta qué hora podrán funcionar los locales

Santa Fe cambia los horarios de la nocturnidad por los Juegos Suramericanos: hasta qué hora podrán funcionar los locales

La ciudad de Santa Fe tendrá durante septiembre un régimen excepcional de horarios para la actividad nocturna, a partir de la realización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El Concejo Municipal aprobó este jueves una ordenanza que modifica de manera transitoria los horarios establecidos por la normativa de nocturnidad y alcanza a bares, restaurantes, establecimientos con música y baile y espacios culturales.

La medida estará vigente hasta el 30 de septiembre y busca aprovechar el movimiento que generará la competencia internacional, que tendrá a Santa Fe como una de sus sedes.

Uno de los principales cambios es que determinados establecimientos podrán mantener sus actividades durante la madrugada por más tiempo de lo habitual. En algunos casos, los horarios podrán extenderse hasta las 5.30 de la mañana, dependiendo del tipo de local y del día de la semana.

Santa Fe cambia los horarios de la nocturnidad por los Juegos Suramericanos: hasta qué hora podrán funcionar los locales

Santa Fe cambia los horarios de la nocturnidad por los Juegos Suramericanos: hasta qué hora podrán funcionar los locales

Hasta qué hora podrán funcionar

La ordenanza establece diferentes horarios de acuerdo con las categorías previstas en la normativa municipal.

En el caso de los bares y restaurantes de la Categoría A, los espacios interiores podrán funcionar todos los días y en cualquier horario. Para patios abiertos y espacios públicos, el límite será de 2.30 los domingos a miércoles, mientras que los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados podrán extenderse hasta las 4.30.

Para los establecimientos de Categoría B, que pueden incorporar música en vivo y/o baile sin venta de entradas y con un aforo máximo de 100 personas, el funcionamiento interior podrá extenderse hasta las 3.30 de domingos a miércoles y hasta las 5 los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados.

En la Categoría C, que comprende establecimientos con capacidad de hasta 250 personas, el horario interior será de hasta las 3.30 de domingos a miércoles y hasta las 5.30 los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados.

En estas dos últimas categorías, además, los patios abiertos y el uso del espacio público tendrán como límite las 2.30 de domingos a miércoles y las 4.30 los jueves, viernes, sábados y vísperas de feriados.

Los espacios culturales también tendrán un régimen especial. La programación podrá desarrollarse hasta las 4.30, con horarios diferenciados según el día de la semana y el tipo de actividad. La gastronomía en el interior de los establecimientos también podrá extenderse durante la madrugada.

Una medida vinculada al impacto económico de los Juegos

La iniciativa fue presentada por el concejal Julián Martínez, quien planteó que los Juegos Suramericanos representan una oportunidad que va más allá de la competencia deportiva.

Según explicó, se estima un impacto económico de unos 60 millones de dólares relacionado con la movilidad, el hospedaje, la gastronomía y el movimiento turístico que generará el evento.

“Los Juegos son una oportunidad, más allá del evento deportivo”, sostuvo Martínez, al defender la necesidad de generar condiciones para que la ciudad pueda aprovechar el flujo de visitantes durante septiembre.

La ordenanza apunta así a que la actividad gastronómica, cultural y de entretenimiento pueda acompañar el movimiento de personas que tendrá Santa Fe durante la competencia, con una flexibilización temporal de los horarios de la nocturnidad.

La extensión será excepcional

El cambio no será permanente. La normativa establece que el régimen especial tendrá vigencia solamente durante septiembre, en coincidencia con la realización de los Juegos Suramericanos.

Una vez finalizado el período, el Ejecutivo municipal deberá elaborar un informe sobre el impacto de las medidas, con el objetivo de analizar sus ventajas y desventajas desde el punto de vista económico y productivo.

De esta manera, el municipio podrá evaluar si la extensión excepcional de los horarios produjo el efecto esperado sobre la actividad comercial, gastronómica, cultural y turística de la ciudad.

La medida se suma a otras iniciativas impulsadas desde el Concejo Municipal para promover el desarrollo local y la articulación con el sector privado, pero en este caso tiene como eje central aprovechar una situación extraordinaria: la llegada a Santa Fe de un evento deportivo internacional que concentrará actividad y visitantes durante todo septiembre.

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