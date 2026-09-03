Se inaugura la nueva cárcel en Recreo con el objetivo de descomprimir las comisarías de Santa Fe

La Provincia pondrá en funcionamiento este jueves la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo. El complejo cuenta con 475 celdas y capacidad para 891 internos, incluidos 251 lugares para mujeres. La inversión entre la obra y la tecnología alcanza los 80 millones de dólares.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe pondrá en funcionamiento este jueves la nueva Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo , ubicada en el departamento La Capital. El acto de inauguración se realizará desde las 9 y será transmitido a través del canal oficial de YouTube del Gobierno provincial.

La nueva cárcel cuenta con 891 plazas , distribuidas en 475 celdas , y fue construida con infraestructura y tecnología de última generación. Del total de plazas, 640 estarán destinadas a hombres y 251 a mujeres .

La obra representa una de las principales apuestas del Gobierno provincial dentro de su Plan de Infraestructura Carcelaria, que contempla la construcción de más de 7.000 nuevas plazas penitenciarias durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Según señalaron desde la Provincia, entre la construcción del establecimiento y el equipamiento tecnológico incorporado, la inversión alcanza los 80 millones de dólares.

Una cárcel para descomprimir las comisarías

La Unidad Penitenciaria N° 9 está emplazada en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11.

El complejo está conformado por tres subunidades penitenciarias completas y su puesta en funcionamiento permitirá trasladar detenidos que actualmente permanecen alojados en comisarías del departamento La Capital y de otras unidades regionales.

El objetivo es reducir la cantidad de personas privadas de su libertad en dependencias policiales y, al mismo tiempo, liberar recursos para que los agentes puedan concentrarse en tareas de prevención del delito, patrullaje y seguridad en las calles.

Desde el Gobierno remarcaron que la ampliación de la infraestructura penitenciaria también permitirá mejorar el control de la población penal y avanzar en una organización más adecuada de los internos de acuerdo con sus perfiles criminales.

El plan penitenciario de la Provincia

La nueva unidad forma parte del plan impulsado por la gestión de Pullaro para ampliar la capacidad del sistema penitenciario santafesino. Con las obras terminadas, en ejecución y proyectadas, la Provincia prevé llevar la capacidad total de detención a más de 14.000 plazas.

De acuerdo con el Gobierno, las más de 7.000 nuevas plazas previstas durante la actual gestión representan una cifra superior a la cantidad de espacios carcelarios construidos en toda la historia de Santa Fe.

La ampliación del Servicio Penitenciario constituye uno de los ejes del Plan de Seguridad Pública "Método Santa Fe", que busca complementar la infraestructura carcelaria con una reorganización del trabajo policial.

En ese marco, el plan contempla también el desarrollo de un sistema de patrullaje en cuadrículas a partir de las nuevas Estaciones Policiales. En la ciudad de Santa Fe están previstas tres estaciones, mientras que otras cinco se proyectan para Rosario.

La puesta en funcionamiento de la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo apunta así a reforzar la capacidad del sistema penitenciario provincial y, en paralelo, a recuperar las comisarías como espacios destinados principalmente a la tarea policial.

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