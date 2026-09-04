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La respuesta de Reino Unido a los anuncios de Milei en cadena nacional sobre Malvinas

Lo hizo el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, apuntó contra Milei tras su mensaje por cadena nacional.

4 de septiembre 2026 · 08:51hs
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El secretario de Defensa del Reino Unido

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El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting

El Gobierno del Reino Unido salió al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas luego de la cadena nacional.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseguró este viernes que el archipiélago "es británico" y garantizó que la postura de Londres en la defensa de ese territorio se mantiene con carácter "absoluto e inquebrantable".

“Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos”, escribió Streeting en su cuenta oficial de X. Además, cuestionó la acción de Milei al sostener que sus anuncios "dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, optó también por un mensaje en redes oficiales: “La posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas es inquebrantable”.

“Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños”, sentenció.

Qué había anunciado Javier Milei sobre las Malvinas

El presidente Javier Milei anunció sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, al tiempo que lanzó duras críticas al Reino Unido.

El mandatario nacional habló en cadena nacional y detalló que el Gobierno endurecerá las sanciones y penas para las compañías que actúen en el archipiélago. Las empresas alcanzadas no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos para el Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego.

“Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación”, indicó Milei durante su discurso.

La respuesta de Londres volvió a poner en el centro de la escena la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, una cuestión histórica entre la Argentina y el Reino Unido.

respuesta Reino Unido Milei Malvinas
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